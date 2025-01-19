شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

انخفاض درجات الحرارة

درجات الحرارة الصغرى

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 6 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين.وتستمر الظاهرة حتى الساعة 7 صباحًا في بعض الأماكن، بينما تستمر حتى الساعة 8 صباحًا على أماكن أخرى.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.مكة المكرمة: الطائف وأضم وميسان وبني يزيد والقنفذة وتربة والخرمة وتربة.الباحة: الحجرة والمخواة والمندق والقرى والباحة وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعرضيات.عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.الحدود الشمالية: طريف.الجوف: القريات وطبرجل.تعاود درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس مساء اليوم الأحد على مناطق المملكة، فإن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق عسير والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.درجات الحرارة الصغرى.- الدمام 9 درجات مئوية.- مكة المكرمة 20 درجة مئوية.- المدينة المنورة 14 درجة مئوية.- جدة 21 درجة مئوية.- الرياض 9 درجات مئوية.- أبها 8 درجات مئوية.- تبوك 4 درجات مئوية.- بريدة 6 درجات مئوية.- حائل 3 درجات مئوية.- الباحة 8 درجات مئوية.- عرعر 3 درجات مئوية.- سكاكا 4 درجات مئوية.- جازان 23 درجة مئوية.نجران 9 درجات مئوية.