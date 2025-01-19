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تعز: تظاهرة حاشدة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس للمطالبة بتسوية أوضاعهم

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تعز: تظاهرة حاشدة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس للمطالبة بتسوية أوضاعهم

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عدن - ياسمين التهامي - �ظاهر الآلاف من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز صباح اليوم أمام مبنى ديوان عام السلطة المحلية المؤقت، استمرارًا لحالة الغضب الشعبي والتصعيد الذي يقوده المعلمون وأعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز منذ قرابة شهر ونيف للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان حقوقهم المشروعة، في ظل غياب استجابة ملموسة من السلطة الشرعية.

وشدد المشاركون في التظاهرة على رفضهم لأي محاولات للالتفاف على حقوقهم، مؤكدين استمرارهم في التصعيد والإضراب حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة، المتمثلة بتسوية أوضاعهم ورفع الأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة أسوة ببقية المحافظات، وصرف المرتبات المتأخرة للأعوام السابقة وفق سعر صرف الدولار الحالي.

واعتبروا أن هذه المطالب تمثل حقًا مشروعًا لا يمكن التنازل عنه، داعين إلى التجاوب الفوري مع قضيتهم لوضع حد للمعاناة المستمرة. 

وأشاروا إلى أن هذا الحراك السلمي يمثل خطوة أساسية لاستعادة حقوقهم المسلوبة.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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