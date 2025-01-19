شكرا لقرائتكم خبر عن تعز: تظاهرة حاشدة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس للمطالبة بتسوية أوضاعهم والان مع التفاصيل
وشدد المشاركون في التظاهرة على رفضهم لأي محاولات للالتفاف على حقوقهم، مؤكدين استمرارهم في التصعيد والإضراب حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة، المتمثلة بتسوية أوضاعهم ورفع الأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة أسوة ببقية المحافظات، وصرف المرتبات المتأخرة للأعوام السابقة وفق سعر صرف الدولار الحالي.
واعتبروا أن هذه المطالب تمثل حقًا مشروعًا لا يمكن التنازل عنه، داعين إلى التجاوب الفوري مع قضيتهم لوضع حد للمعاناة المستمرة.
وأشاروا إلى أن هذا الحراك السلمي يمثل خطوة أساسية لاستعادة حقوقهم المسلوبة.
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