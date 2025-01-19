الضالع: إعلان تشكيل "تكتل المجتمعات المستدامة" لتوحيد الجهود المجتمعية

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عدن - ياسمين التهامي - �ُعلن في محافظة الضالع عن تشكيل "تكتل المجتمعات المستدامة"، الذي يضم عدداً من منظمات المجتمع المدني، بهدف توحيد الجهود وتنظيم الأنشطة المجتمعية في المحافظة. ويهدف التكتل إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تلبية احتياجات السكان وتخفيف معاناتهم، من خلال التنسيق المشترك مع السلطة المحلية والجهات الفاعلة الأخرى. ويأتي هذا التشكيل كخطوة ضرورية لتوسيع نطاق العمل المجتمعي في المحافظة، بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التنمية والاستقرار، وفقاً لقيادة التكتل.

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