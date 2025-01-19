شكرا لقرائتكم خبر عن جامعه العلوم والتكنولوجيا بالمهرة تنظم ورشة تدريبية لموظفي الجامعة حول تنشيط الأداء للعام 2025م والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
المهرة/خاص.
نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة المهرة اليوم الأحد ورشة تدريبية بعنوان تنشيط الاداء لموظفي الجامعة للعام 2025م.
الورشة التدريبية التي كانت في قاعة الجامعة تناولت عدة محاور أبرزها
تعزيز المشاركة حول مفهوم العمل الجماعي ودعم الإدارة و كيفية الحصول على دعم التدريب والتطوير المستمر في الأداء الوظيفي.
من جهته قدم الأستاذ عمار يوسف الجبل مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع المهرة شكره وتقديره للجهود التي يقدمها فريق العمل لإنجاز المهام والأعمال المناطة بهم وتسهيل تقديم الخدمة لطلبة الجامعة وكافة منتسبيها.
و في الختام تم توزيع شهادات مشاركة للمشاركين.
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