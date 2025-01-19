انت الان تتابع خبر المطر: حكومة ترامب ستركز على هذا الأمر في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المطر في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه فضائية السومرية، إن "اختيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنصبين الحكوميين في الشرق الأوسط تركز بشكل كبير على الخبرة والمعرفة بالمنطقة".وأشار إلى أن "الحكومة الأمريكية ترى أن الحكومة العراقية تسيطر على جزء من الدولة فقط".

وأضاف المطر أن "الحكومة الأمريكية ستسعى للتفاوض مع إيران بشكل مباشر بشأن الفصائل المسلحة في العراق". كما أشار إلى أن العراق يُعتبر "دولة نسبية"، بسبب وجود فصائل مسلحة خارج إطار الدولة الرسمية.

