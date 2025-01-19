شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عباس يقلد سفير المملكة غير المقيم لدى فلسطين وسام نجمة القدس والان نبدء بالتفاصيل



وأشاد الرئيس عباس، بالجهود المميزة التي بذلها السفير السديري، لتوطيد علاقات الأخوة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا له النجاح والتوفيق.

وثمن الرئيس الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية

الدمام - شريف احمد - قلد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في رام الله اليوم الأحد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن غير المقيم لدى دولة فلسطين القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، وسام نجمة القدس، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرًا غير مقيم للمملكة لدولة فلسطين.وأشاد الرئيس عباس، بالجهود المميزة التي بذلها السفير السديري، لتوطيد علاقات الأخوة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا له النجاح والتوفيق.وثمن الرئيس الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لشعب فلسطين وقضيته العادلة على كل الأصعدة.