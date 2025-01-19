الخليج اليوم .. مسؤول: 10 شركات مصرية جديدة تدرس التوسع في السعودية والإمارات وعُمان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، محمد يوسف، إن أكثر من 10 شركات مصرية، تعمل بقطاعات العقارات والصناعة والاستشارات الهندسية، تدرس حاليًا التوسع في السعودية والإمارات وسلطنة عُمان.

وأضاف يوسف لـ"العربية Business" أن جميعة رجال الأعمال المصريين شكلت مؤخرًا لجنة جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري أحمد صبور، وعضوية 50 شركة محلية، لدى معظمها استثمارات بمنطقة الخليج.

وأشار إلى أن زيادة عدد المستثمرين المصريين بمنطقة الخليج خلال العام الماضي دفع جمعية رجال الأعمال لتشكيل اللجنة الجديدة، خاصة أن هذه الاستثمارات تحتاج إلى أن تكون "منظمة ولها صوت يعبّر عنها، لا سيما وأن نجاح هذه الاستثمارات يعود على مصر بأثر إيجابي كبير".

"اللجنة تستهدف بشكل رئيسي جذب استثمارات خليجية جديدة للسوق المصرية، ودعم الشركات المصرية العاملة في الخليج، و مواجهة أية تحديات تواجه الشركات، و مساعدتها على تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية"، بحسب يوسف.

وأوضح أن اللجنة ستتيح للمستثمرين الخليجيين الراغبين في التوسع بالسوق المصرية، التعرف على مجالات وآليات وفرص الاستثمار المتاحة، بجانب مساعدتهم في تيسير عمليات استثمارهم داخل مصر.

"بدأت اللجنة التحرك فعليًا في الأسواق الخليجية منذ نحو أسبوعين، حيث قامت بزيارة سلطنة عُمان بصحبة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وعقدت لقاءات مع عدد من المستثمرين هناك لبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة، وخلال الفترة المقبلة ستسعى اللجنة لزيارات مماثلة للسعودية والإمارات"، وفقًا للمدير التنفيذي للجمعية.

وتوقع يوسف أن يكون للجنة دورًا محوريًا في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والخليج خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تطلع مصر لجذب استثمارات سعودية وخليجية كبرى في 2025.

زيارة لتركيا

قال المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، إن أكثر من 25 شركة مصرية تمثل مختلف القطاعات الصناعية، تعتزم زيارة تركيا خلال شهر يونيو المقبل، بهدف الترويج للاستثمار في مصر، وبحث فرص زيارة التعاون التجاري بين البلدين.

"تركيا مهتمة بفتح مجالات استثمار جديدة في مصر خلال الفترة الحالية، ونحن نعمل على استغلال هذا الاهتمام في جذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المحلية"، بحسب يوسف، الذي قال إن وفد المستثمرين المصريين سيقوم خلال زيارة أنقرة بتعريف المستثمرين الأتراك الذين لديهم الرغبة في التوسع بمصر، بمجالات الاستثمار والفرص المتاحة والحوافز التي تقدمها الحكومة.

وأشار يوسف إلى اهتمام جمعية رجال الأعمال بتنظيم بعثات ترويج متعددة خلال عام 2025 بعد استقرار الأوضاع في المنطقة، بجانب استقدام وفود استثمارية من دول الصين والخليج، للتعرف على فرص الاستثمار في مصر.

جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 (الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فيما تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.