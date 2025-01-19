شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تواصل استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أوقات مبكرة

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة مواصلة استقبال الطلبات المتعلقة بتصاريح إسكان الحجاج للعام 1446هـ، داعيةً المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى الإسراع بالتقدم إلى لجنة إسكان الحجاج لإنهاء إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم، وذلك وفق الاشتراطات المحددة.وأوضحت الأمانة أن اللجنة بدأت استقبال الطلبات ابتداءًا من1 / 1 / 1446هـ، مشيرة إلى استمرار استقبال الطلبات حتى نهاية شهر رجب من العام نفسه.ودعت جميع أصحاب المباني الراغبين في تأجيرها المسارعة بتقديم طلباتهم عبر المكاتب الهندسية في أوقات مبكرة؛ مع ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات واستيفاء عناصر السلامة والأمان المطلوبة وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن أعمال لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة التي تُنفَّذ عبر المكاتب الهندسية المعتمدة، حيث دعت ملاك ومُستثمري المباني المجهزة لإسكان الحجاج إلى التقدم بالطلبات في أسرع وقت ممكن، لضمان تهيئة الأوضاع اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.