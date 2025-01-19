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أمانة العاصمة المقدسة تواصل استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة مواصلة استقبال الطلبات المتعلقة بتصاريح إسكان الحجاج للعام 1446هـ، داعيةً المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى الإسراع بالتقدم إلى لجنة إسكان الحجاج لإنهاء إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم، وذلك وفق الاشتراطات المحددة.
وأوضحت الأمانة أن اللجنة بدأت استقبال الطلبات ابتداءًا من1 / 1 / 1446هـ، مشيرة إلى استمرار استقبال الطلبات حتى نهاية شهر رجب من العام نفسه.
بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة المكرمة لموسم 1446هـ

أوقات مبكرة


ودعت جميع أصحاب المباني الراغبين في تأجيرها المسارعة بتقديم طلباتهم عبر المكاتب الهندسية في أوقات مبكرة؛ مع ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات واستيفاء عناصر السلامة والأمان المطلوبة وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.
«إسكان الحجاج» تدعو لسرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة (اليوم)

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن أعمال لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة التي تُنفَّذ عبر المكاتب الهندسية المعتمدة، حيث دعت ملاك ومُستثمري المباني المجهزة لإسكان الحجاج إلى التقدم بالطلبات في أسرع وقت ممكن، لضمان تهيئة الأوضاع اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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