شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقي نقابة السيارات السعودية لتنسيق إجراءات اختبار السائقين في موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى محمد جبران وزير العمل اليوم الأحد بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من النقابة العامة للسيارات السعودية، برئاسة أسامة سمكري، والمُختصة بإجراء اختبارات للسائقين والفنيين المصريين المرشحيين للسفر إلى "المملكة" للعمل الموسمي خلال موسم الحج والعمرة 2025.

وقال الوزير إن الهدف من هذا اللقاء، الترتيب وتوحيد الإجراءات الخاصة بعملية اختبار وسفر هؤلاء السائقين وعددهم حتى الآن 20 ألف سائق، وكذلك الاتفاق على تأسيس قاعدة بيانات ثابتة مع وزارة النقل السعودية لضمان كافة الحقوق والواجبات للطرفين خلال فترة عمل هؤلاء المصريين هناك.



حضر اللقاء : عبد الله المحمادي مدير شئون شركات النقل بالنقابة العامة للسيارات، بالسعودية ، وسعيد هندي عن شعبة شركات الحاق العماله بالغرفة التجارية بالقاهره ورئيس مجموعه شركات الهندي.