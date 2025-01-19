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سحب تراخيص 31 مكتب استقدام وإيقاف 13 مكتبا

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سحب تراخيص 31 مكتب استقدام وإيقاف 13 مكتبا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن سحب ترخيص 31 مكتب استقدام لمخالفة قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات، وعدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير والاشتراطات المحددة، وعدم تصحيح هذه المخالفات خلال الفترة الممنوحة للتصحيح.

وبيَّنت "الموارد البشرية" أنه تم إيقاف 13 مكتب استقدام مخالف لوجود ملاحظات ومخالفات لقواعد ممارسة الاستقدام، ورصد التأخر في حل الشكاوى، وعدم الالتزام بإعادة المبالغ للعملاء، إضافةً إلى مخالفة معايير واشتراطات الإيواء، وذلك خلال جولاتها التفتيشية ومراقبتها لمكاتب وشركات الاستقدام في الربع الرابع من عام 2024م، وضمن إطار جهودها في تطوير ورفع كفاءة قطاع الاستقدام بالمملكة، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بقواعد ممارسة الاستقدام، وتجنب ارتكاب المخالفات حفظ الحقوق جميع الأطراف التعاقدية، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في قطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم "مساند": 920002866، أو عن طريق تطبيق "مساند" المتوفر على أجهزة المحمول الذكية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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