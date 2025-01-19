وبيَّنت "الموارد البشرية" أنه تم إيقاف 13 مكتب استقدام مخالف لوجود ملاحظات ومخالفات لقواعد ممارسة الاستقدام، ورصد التأخر في حل الشكاوى، وعدم الالتزام بإعادة المبالغ للعملاء، إضافةً إلى مخالفة معايير واشتراطات الإيواء، وذلك خلال جولاتها التفتيشية ومراقبتها لمكاتب وشركات الاستقدام في الربع الرابع من عام 2024م، وضمن إطار جهودها في تطوير ورفع كفاءة قطاع الاستقدام بالمملكة، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بقواعد ممارسة الاستقدام، وتجنب ارتكاب المخالفات حفظ الحقوق جميع الأطراف التعاقدية، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في قطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم "مساند": 920002866، أو عن طريق تطبيق "مساند" المتوفر على أجهزة المحمول الذكية.
كانت هذه تفاصيل خبر سحب تراخيص 31 مكتب استقدام وإيقاف 13 مكتبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.