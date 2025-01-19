شكرا لمتابعة خبر عن البلديات والإسكان تضع دليل الاشتراطات الجديد للمرافق الترفيهية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من الاشتراطات الجديدة للمرافق الترفيهية، والتي تشمل عدة جوانب لضمان جودة الخدمات وسلامة الزوار.

وجاءت أبرز تلك الاشتراطات، ضرورة وجود مناطق الرضاعة الطبيعية وتغيير الرضع، وذلك بمساحة لا تقل عن 2.7 متر مربع، ويجب أن تتوفر هذه المنطقة في دورات مياه النساء أو في مكان مخصص في المرافق التي لا تحتوي على دورات مياه خاصة بالنساء.

وتابعت أنه يجب أن تشمل المنطقة مقاعد مريحة، ومياه للشرب، وطاولة للغيار، وحاويات للتخلص من النفايات، وتوفير مكان لغسل الأيدي أو أن تكون المنطقة قريبة من مكان يحتوي على صابون ومناديل ورقية، وأن تكون المنطقة جيدة التهوية.

ووضعت اشتراطات أخرى تخص تركيب الأسلاك الكهربائية والخدمات، حيث يُمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية ووحدات التكييف الخارجية بشكل ظاهر على واجهة المبنى أو السطح.

وعن الرمز الإلكتروني الموحد “QR”، فيجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد “QR” على واجهة المرفق الترفيهي (ملصق أو لوحة) لاستعراض الوثائق النظامية، مع مراعاة أن يكون الرمز متاحًا للوصول خارج أوقات العمل، ويمكن عرضه في مكان ظاهر مثل وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء.

توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وأن تكون صالحة وجاهزة للاستخدام، ويمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ويجب وضع ملصق يوضح خيارات الدفع الإلكتروني المتاحة على واجهة المرفق الترفيهي.

ويُسمح بتركيب صور أو مجسمات كرتونية ترحيبية عند مدخل المراكز الترفيهية (مدن الملاهي) بعد موافقة الأمانة/البلدية، بشرط: ألا تحتوي على مضمون مخالف لتعاليم الدين الإسلامي أو الذوق العام أو النظام، وألا تتسبب في حجب الرؤية أو الإضاءة أو فتحات المباني، خاصة فتحات الهروب أثناء الحريق، ولا تؤثر على حركة المشاة أو مواقف السيارات، وأن تكون نظيفة وبحالة جيدة، ومثبتة بطريقة آمنة.