شكرا لمتابعة خبر عن زياد الجهني: توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور زياد الجهني، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية، أنه من المتوقع سقوط أمطار على معظم مناطق المملكة.

وقال الجهني عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة بدءًا من نهاية الأسبوع حتى منتصف الأسبوع القادم بإذن الله تعالى”.

وأوضح الجهني أن الحالة الجوية المرتقبة تُظهر مؤشرات إيجابية على اتساع رقعتها لتشمل مناطق عدة في المملكة، مما يعزز فرص هطول الأمطار الغزيرة، مؤكداً أنها قيد المراقبة والمتابعة المستمرة من الجهات المختصة.