شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل في الضفة واستخراج عشرات الجثامين من تحت الأنقاض بغزة والان نبدء بالتفاصيل

انتشال جثامين 41 فلسطينيًا

أولى شحنات المساعدات الإنسانية

تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

4000 شاحنة مساعدات

الدمام - شريف احمد - استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد، خلال اقتحام بلدة سبسطية بمدينة نابلس في الضفة الغربية، وفقما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المدن والبلدات الفلسطينية، ترافق ذلك مع مواجهات اندلعت في بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم، وحملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في بلدة عزون بمدينة قلقيلية.أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأحد انتشال 41 شهيدًا من تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الأحد.وأكدت وجود آلاف الشهداء والمفقودين، لم يجر انتشالهم خاصة في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا ورفح، لعدم توافر الإمكانيات اللازمة لعملية الحفر والانتشال.في سياق متصل، يواصل آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى مناطق سكنهم المدمرة، وسط حالة ذهول وصدمة من حجم الدمار الكامل الذي أحدثه الاحتلال في المنازل والمباني السكنية.بعد تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصلت أولى شحنات المساعدات الإنسانية، وفقًا لقوات الأمن المحلية.وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوبًا، ومعبر زيكيم شمالًا.وبحسب تقارير إعلامية عربية، كانت هناك نحو 200 شاحنة في طريقها إلى الأراضي الفلسطينية.كانت الأوضاع الإنسانية في غزة متدهورة بالفعل قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وتفاقمت بشكل كبير بسبب القصف المكثف الذي شنته قوات الاحتلال.ووفقًا للأمم المتحدة، يعاني أكثر من 90% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة من جوع شديد.بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في مياه الشرب والملاجئ الطارئة والأدوية.ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها جهزت 4000 شاحنة محملة بالمساعدات المخصصة لقطاع غزة.وتحمل نصف هذه الشاحنات مواد غذائية ودقيق (طحين)، لكن إيصال السلع الحيوية إلى السكان المدنيين في المنطقة الساحلية المحاصرة أصبح أمرًا بالغ الصعوبة.وأعرب رئيس الأونروا فيليب لازاريني، عن أمله في أن تقل الهجمات على قوافل المساعدات مع تنفيذ وقف إطلاق النار.