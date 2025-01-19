شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود يحذر من دخول منطقة الحدود البحرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت المديرية العامة لحرس الحدود هواة الرحلات البحرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ “الفقع” إلى الالتزام بنظام أمن الحدود ولوائحه التنفيذية وعدم دخول منطقة الحدود البحرية أو الاقتراب منها.

وأكدت المديرية العامة أن من يخالف ذلك ستطبق بحقه العقوبة المقررة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.

ونوهت المديرية بأن من يخالف ذلك ستطبق عليه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 شهراً أو غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال أو بهما معاً.