شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة بيضا الحلقة 2.. سعيد صديق يدبر مؤامرة ضد حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع الكثير من الأحداث، دبر عميد كلية الصيدلة "سعيد صديق" مؤامرة ضد ضي "حنان مطاوع" بسبب كثرة أبحاثها في الكلية، واتهمها بتقصيرها مع الطلاب في المحاضرة، الأمر الذي نفته ضي، وأكدت حرصها على حضور المحاضرة، وهي بكامل تركيزها.

وتفاجأت ضي بمجرد دخولها المحاضرة ببعض الطلاب الذين يتهمونها بعدم جدية الشرح، وأنها دائما تكون غير منتبهة في المحاضرة، حاولت ضي أن تتماسك في البداية واعتذرت لهم واقترحت أن يأتي لها أي طالب كي تشرح له ما لا يفهمه، ولكن قام طالب آخر وتطاول عليها الأمر الذي جعلها تغضب، وقام أحد الطلاب بتصويرها وهي غاضبة أمام الطالب ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مما جعلها تتحول للتحقيق في الجامعة.

وكانت قناة ON قد طرحت البرومو الدعائى لمسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع، حيث تقدم حنان عمل دراميًا مختلفًا عن ما قدمته من قبل، حيث تدور الأحداث حول جريمة قتل إذ تظل البطلة تبحث عن الحقيقة، والمسلسل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضىن وإشراف عام مصطفى العوضى.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.