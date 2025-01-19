شكرا لقرائتكم خبر عن موفد القاهرة الإخبارية: إدخال 20 شاحنة وقود إلى غزة في أعلى معدل منذ أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح همام مجاهد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، بأن آخر الأرقام تشير إلى وصول 330 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، منها 20 شاحنة وقود، مضيفًا أن معبر العوجة يشهد لأول مرة عبور شاحنات إلى قطاع غزة بعد أكثر من 8 أشهر من إغلاقه، مما يعكس التفاهمات بشأن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضح مجاهد، خلال رسالته على الهواء، أن هذه الأرقام تشير إلى الشاحنات التي وصلت فعلاً إلى المعابر، بينما لم يتم التحقق بعد من عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة، ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن العديد من هذه الشاحنات قد دخلت بالفعل، حيث تم تفريغ بعضها في معبر كرم أبو سالم قبل العودة فارغة إلى معبر رفح.

وأشار إلى أن 20 شاحنة وقود دخلت غزة اليوم، وهي الكمية الأعلى منذ عدة أشهر، حيث كان المعدل المعتاد لا يتجاوز خمس شاحنات أسبوعيًا، مضيفًا أن عشرات الشاحنات الأخرى التي تحمل الوقود لا تزال متوقفة في منطقة معبر رفح، ومن المرجح أن تدخل غزة في الساعات القادمة إذا استمر العمل في المعابر.

وأكد مجاهد أن هذه الشاحنات تشكل جزءًا من الاتفاق الذي يتضمن إدخال 600 شاحنة مساعدات إلى القطاع، نصفها تقريبًا دخل عبر المعابر بين مصر وقطاع غزة، بينما تم إدخال شاحنات أخرى عبر معابر شمال القطاع مثل معبر إيريز، ذاكرًا أن برنامج الغذاء العالمي قد أرسل أيضًا شاحنات مساعدات عبر هذه المعابر.