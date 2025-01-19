شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التفتيش الأمني تتفقد مطار سفنكس استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير والان مع تفاصيل الخبر

أجرت اللجنة العليا للتفتيش، برئاسة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، وعضوية ممثلي الجهات المعنية، جولة تفقدية في مطار سفنكس الدولي، وذلك في إطار الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير، وتوجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بضرورة تعزيز متابعة الوضع الأمني، الصحي، والبيئي في جميع المطارات المصرية.

كان في استقبال اللجنة الطيار أشرف خلف، مدير المطار، حيث تم متابعة حركة التشغيل والاطمئنان على جاهزية المطار لاستقبال الرحلات، إلى جانب تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة.

وتابعت اللجنة سير حركة الركاب والحركة الجوية، وعمليات التأمين، ومستوى الخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول وكافة المناطق الخدمية.

شملت الجولة تفقد أسوار المطار ومبنى الركاب، وصالتي السفر والوصول (الدولي والداخلي)، والاستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك، و الكاترينج، الأرصاد الجوية، برج المراقبة، مركز المعلومات، والغرفة الأمنية التي تشمل منظومة كاميرات المراقبة.

كما تمت متابعة منطقة سيور الحقائب والاطمئنان على انتظامية الحركة في مراحل السفر والوصول، بالإضافة إلى تفقد بوابات المطار.











