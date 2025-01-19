شكرا لقرائتكم خبر عن حشد إعلامى عالمى فى معبر رفح مع بدء وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

تابع الإعلام الدولى بكل أدواته المسموعة والمقروءة على أرض الواقع عند معبر رفح اللحظات الأولى التاريخية لدخول شاحنات المساعدات فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك خلال الزيارة التى نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات لعدد كبير جداً من وسائل الإعلام الدولية الى معبر رفح والحدود المصرية مع قطاع غزة.

وصرح الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن نحو (150) من مراسلى وسائل الاعلام الأجنبية قد نقلوها إلى العالم الساعات الأولى لوقف إطلاق النار وتحرك مئات من شاحنات المساعدات فى توثيق للحظة تتويج جهود مصر التى لم تتوقف لحظة منذ السابع من أكتوبر على الأصعدة السياسية والإنسانية والقانونية الدولية واللوجيستية لدعم الشعب الفلسطينى، والعمل من أجل وقف العدوان،ووأد مخططات تهجير الشعب الفلسطينى خارج أرضه، ومنع امتداد الصراع فى منطقة الشرق الأوسط، وهى الأهداف التى تحققت فى النهاية رغم ما تحملته مصر من صعاب، ورغم التضحيات الكبرى التى قدمها الشعب الفلسطينى فى غزة، وما اقترفته سلطات الإحتلال من جرائم حرب وابادة جماعية لن تمر من غير حساب من المجتمع الدولى مهما طال الوقت.

وأشار ضياء رشوان إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات قد حرصت على مدى شهور الأزمة على إطلاع وسائل الإعلام الدولية على كافة المواقف والجهود المصرية من خلال (14) زيارةلقوافل المراسلين لوسائل الإعلام الاجنبية إلى معبر رفح ومنطقة الحدود، إضافة المؤتمرات الصحفية والبيانات الرسمية التى تتم ترجمتها وإتاحتها للإعلام الأجنبى طوال الوقت.

وعن زيارة المراسلين إلى معبر رفح اليوم الأحد، قال رئيس هيئة الاستعلامات إن الزيارة نظمها المركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع للهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وشملت (143) من ممثلى الاعلام الاجنبى يُمثلون عدد (85) مؤسسة إعلامية أجنبية (137 شخصًا من 82 مؤسسات مُقيمة مُعتمدة في مصر- 7 أشخاص من 6 مؤسسات زائرة)، لزيارة معبر رفح ومنطقة الحدود المصرية الفلسطينية.

وأضاف ضياء رشوان أن هذه هى الزيارة الرابعة عشرة التي يجري تنفيذها منذ الزيارة الأولى في 31 أكتوبر 2023، وقد سبق تنفيذ عدد 6 زيارات نوعية منها (زيارة رئيس مجلس الوزراء ثم زيارة وفد مجلس الأمن الدولي ثم زيارة أمين عام الأمم المتحدة والمؤتمر الصحفي للسيد/ جوزيف بوريل؛ المُمثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، إضافة إلى تنظيم 7 زيارات إلى معبر رفح ومستشفى العريش العام ومطار العريش.