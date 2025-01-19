شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين والدة محمد الشرنوبى لثاني مرة من أفراح القبة لإقامة جبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الفنان محمد الشرنوبى مع الفنانة صابرين خلال مسلسل "إقامة جبرية" الذى يحقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه على منصة watch it وهو المسلسل الذى تلعب فيه الفنانة صابرين دور والدة الشرنوبى في أحداث المسلسل.

الكيميا بين صابرين والشرنوبى ظهرت بصورة كبيرة خاصة أن العمل لا يعد الأول التي تلعب فيه صابرين دور والدته إذ سبق واشتركا معًا في مسلسل أفراح القبة الذى سبق وتم عرضه في عام 2016.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.