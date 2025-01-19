14 فبراير موعدًا نهائيًا لتعاقدات مكاتب شؤون الحج على الخدمات

حددت وزارة الحج والعمرة 14 فبراير 2025م الموافق 15 شعبان 1446هـ موعدًا نهائيًا لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف الدول على الخدمات الخاصة بحجاجها لموسم حج هذا العام 1446هـ, مؤكدة ضرورة إتمام هذه التعاقدات عبر منصة "نسك مسار" المخصصة لحجاج الخارج.

وأوضحت الوزارة أنها وضعت جدولًا زمنيًا دقيقًا للمهام المطلوبة من مكاتب شؤون الحج، يتضمن ثماني مراحل رئيسية، حيث بدأت مرحلة التعاقد على الخدمات بتاريخ 20 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 23 أكتوبر 2024م، وتنتهي في 15 شعبان 1446هـ الموافق 14 فبراير 2025م.

وفي سياق تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها الجهات المختصة في المملكة، بما في ذلك متطلبات النقل الجوي والبري، إلى جانب الالتزام بالتعليمات الأمنية والصحية والإجرائية المنصوص عليها في اتفاقية شؤون الحج بين الوزارة ومكاتب شؤون الحج بالدول المختلفة.

وأفادت بأنه بعد انتهاء هذه المرحلة لن تُقبل أي تعاقدات إضافية، حيث سيتم تحديد الحصص الفعلية للحجاج القادمين من مختلف الدول، على أن تبدأ مرحلة إصدار التأشيرات مباشرة. ودعت الوزارة, مكاتب شؤون الحج إلى توعية الحجاج بضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والتأكد من الحصول على التأشيرات والتصاريح من القنوات الرسمية؛ منوهة بأهمية حمل البطاقات التعريفية، مثل بطاقة "نسك"، فور وصولهم إلى المملكة.