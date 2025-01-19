وأوضحت الوزارة أنها وضعت جدولًا زمنيًا دقيقًا للمهام المطلوبة من مكاتب شؤون الحج، يتضمن ثماني مراحل رئيسية، حيث بدأت مرحلة التعاقد على الخدمات بتاريخ 20 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 23 أكتوبر 2024م، وتنتهي في 15 شعبان 1446هـ الموافق 14 فبراير 2025م.
وفي سياق تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها الجهات المختصة في المملكة، بما في ذلك متطلبات النقل الجوي والبري، إلى جانب الالتزام بالتعليمات الأمنية والصحية والإجرائية المنصوص عليها في اتفاقية شؤون الحج بين الوزارة ومكاتب شؤون الحج بالدول المختلفة.
وأفادت بأنه بعد انتهاء هذه المرحلة لن تُقبل أي تعاقدات إضافية، حيث سيتم تحديد الحصص الفعلية للحجاج القادمين من مختلف الدول، على أن تبدأ مرحلة إصدار التأشيرات مباشرة. ودعت الوزارة, مكاتب شؤون الحج إلى توعية الحجاج بضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والتأكد من الحصول على التأشيرات والتصاريح من القنوات الرسمية؛ منوهة بأهمية حمل البطاقات التعريفية، مثل بطاقة "نسك"، فور وصولهم إلى المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر 14 فبراير موعدًا نهائيًا لتعاقدات مكاتب شؤون الحج على الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.