شكرا لقرائتكم خبر عن سفير قطر في زيارته لماسبيرو: تعاون مصر وقطر الوثيق أسفر عن وقف الحرب في غزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 09:17 م

استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السفير طارق على فرج الأنصارى سفير دولة قطر فى القاهرة.

وأشاد المسلمانى بتميز العلاقات المصرية القطرية فى المرحلة الراهنة، ودور العلاقة الأخوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ تميم آل ثانى أمير دولة قطر فى عودة العلاقات بين البلدين بشكل فعال، وعلى الأصعدة كافة.

بدوره، أشاد سفير دولة قطر بالدور الذى قامت به الدولتان من أجل وقف الحرب فى غزة، كنموذج للتعاون الثنائى المثمر بين القاهرة والدوحة.

وأضاف السفير القطرى أن لمصر مكانتها الكبرى فى العالم العربي، كما أن لدولة قطر دورها البارز فى الوساطات وحل النزاعات، ويمكن للتعاون بين القاهرة والدوحة أن يساهم فى حل الكثير من الأزمات على الصعيد العربى والإسلامى.