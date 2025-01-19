شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة بيضا الحلقة 2.. ظهور حنان مطاوع مرة أخرى بعد إعلان وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع الكثير من الأحداث، حيث تعرف والد ضي" حنان مطاوع" عليها في المشرحة، وتم عمل مراسم الدفن، ولكن تظهر ضي مرة أخرى في بيت فوزية" ميمي جمال" والذي نعرف من خلال الأحداث أنها سقطت مغشي عليها أمام منزلها.

لم تفصح ضي عن اسمها الحقيقي عندما سألت فوزية وحفيدتها رحمة عن اسمها، بل ادعت أن اسمها ضحى، وبدأت ضي في تذكر أحداث مر عليها سنوات، سواء مع والدها" حسن العدل" أو زوجها" نور محمود"، حتى يأتي زوج ابنة فوزية ويوبخها على استضافتها لسيدة لا تعرف عنها شيء فتخرج ضي من المنزل مسرعة حتى لا تتسبب لها في أي إحراج.

وكانت قناة ON قد طرحت البرومو الدعائى لمسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع، حيث تقدم حنان عمل دراميًا مختلفًا عن ما قدمته من قبل، حيث تدور الأحداث حول جريمة قتل، إذ تظل البطلة تبحث عن الحقيقة، والمسلسل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضىن وإشراف عام مصطفى العوضى.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.