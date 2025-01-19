شكرا لقرائتكم خبر عن وائل عبد العزيز يقيم عزاء والده غدا رغم إعلان شقيقته ياسمين عبد العزيز إلغاءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان وائل عبد العزيز إقامة عزاء والده، غداً الإثنين في مسجد الشرطة بصلاح سالم بدلاً من الشيخ زايد، وذلك رغم إعلان شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز إلغاء العزاء والاكتفاء بتلقى العزاء على المقابر فقط، وهو ما حدث بالفعل ظهر اليوم بعد تشييع جثمانه.



وائل عبد العزيز يعلن عزاء والده

وشيعت جنازة والد النجمة ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوى، بعد صلاة الظهر اليوم الأحد، وحضر كل من النجم أحمد العوضي، والنجم مصطفى قمر، والمنتج تامر مرسي، والمطربة بوسي، وغيرهم.

وودعت النجمة ياسمين عبد العزيز، والدها إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر، وظهرت ياسمين متماسكة فى المقابر وقت الدفن، وساندها عند المقابر كل من المنتج تامر مرسى والنجم أحمد العوضى والسيناريست عمرو محمود ياسين، والنجم مصطفى قمر.