شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس ديكور الحشاشين: درسنا الفترات الفاطمية والمملوكية والعثمانية لعملية البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مصمم المناظر السينمائية أحمد فايز، عن كواليس تحضير مشاهد مسلسل الحشاشين، ومآذن القاهرة في الفترة الفاطمية والعباسية، خلال حلوله ضيفًا فى الحلقة الثالثة من بودكاست "الشغلانة"، الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء في التاسعة مساءً عبر صفحات الخليج 365 المختلفة.

وقال فايز: "أنا مقدرش أوصل لمرحلة بناء المآذن بالارتفاعات الضخمة دي، ببدأ بالمئذنة من تحت ومراجعة البناء بعد ذلك مع الجرافيك، بمشاركة مدقق تاريخي لإمدادنا بالتفاصيل الخاصة بتلك الحقبة التاريخية في عملية البناء"، وأضاف "مكناش عارفين نمسك الفترات بشكل دقيق، العصر الفاطمي فيه شوية معمار ممكن نستند عليه ويساعدنا، ومعندناش من فترة العصر الفاطمي غير سور بوابة النصر، وحاجات كانت فاضلة وتم تعديلها بعد ذلك، ولكن الفترة المملوكية والعثمانية فيها معماريات كثيرة".

وتابع مهندس الديكور أحمد فايز قائلاً: "استندنا لحاجات كتير في العصر الفاطمي، ودرسنا الفكر المملوكي كويس، وعرفنا ضاف إيه للى قبله وقدرنا نستنتج، وناس شافت الفترة الفاطمية وافتكروها عصر مملوكي، انت بتشوف تطور المعز من الفاطمي للماليك والعثمانين، ومصر فيها تفاصيل كبيرة جدًا في التاريخ.

أحمد فايز تخرج فى المعهد العالي للسينما قسم هندسة المناظر - عام 2007، من أبرز أعماله فيلم "علي معزة وإبراهيم"، وفيلم "ورد مسموم"، وفيلم موسى، وفيلم 122، وفيلم كازابلانكا، ومسلسل الحشاشين، وجودر، ومسلسل مجنونة بيك، ومسلسل الاختيار، وكلبش، ومسلسل ستات بيت المعادي.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج.