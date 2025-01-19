محمد بن راشد يلتقي مجلس إدارة القيادات العربية الشابة

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، مجلس إدارة القيادات العربية الشابة.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أثناء لقائي اليوم مع مجلس إدارة القيادات العربية الشابة… مبادرة أطلقناها قبل عقدين من اليوم بهدف إعداد جيل قيادي عربي شاب يستطيع رسم ملامح مستقبلنا بأدوات جديدة وإمكانيات متجددة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «مبادرة القيادات العربية الشابة سيتابع رعايتها حمدان بن محمد وننتظر منهم الكثير.. ونعدهم باستمرار دعمنا للشباب العربي في كل ما يحقق ازدهار واستقرار منطقتنا».