شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية فى قلقيلية بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة عزون شرق قلقيلية، شمال الضفة الغربية.



وذكرت تقارير فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي الرئيسي، وسيّرت آلياتها وسط البلدة بمنطقة "المثلث والصفحة"، كما داهمت محال تجارية واحتجزت شبان.



وأشارت إلى أن قوت الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.