الرياض تعلن عن الفائزين في حفل JOY AWARDS

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: جدّدت العاصمة السعودية الرياض موعدها مع واحدة من أكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة على الإطلاق وهي حفل "جوائز صنّاع الترفيه – Joy Awards" بنسخته الخامسة من تقديم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

وبحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، شهد الحفل تواجداً لنخبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والمؤثّرين من العالم العربي، إلى جانب كوكبة كبيرة من نجوم العالم، إضافةً إلى أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، وعدد من الشخصيات العامة وكبار المدعوّين والضيوف.

استُهلّت الفعاليات بمرور النجوم والمدعوّين على السجادة الخزامية أمام عدسات المصوّرين والجهات الإعلامية ووكالات الأنباء العربية والعالمية التي احتشدت لتغطية واحدةٍ من أكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة على الإطلاق، فيما بُثّت وقائع الحفل مباشرةً على قنوات MBC1 وMBC مصر وMBC5 وMBC العراق، بالإضافة إلى منصة "شاهد".

كوكبة كبيرة من النجوم العالميين

من جانبٍ آخرـ، تألّق خلال الحفل كوكبة كبيرة من النجوم العالميين الذين أتوا خصيصاً إلى الرياض، وأبرزهم: السير أنتوني هوبكنز، مورغان فريمين، كريستينا أغيليرا، أندريا بوتشيلي، ماثيو ماكونهي، أماندا سيفريد، باريش أردوتش، بوراك أوزتشيفيت، عفرا ساراتش، عادل العربي، بلال فلاح، تشاد ستاهلسكي، كوبا غودينغ جونير، فخرية أوجن، إرنست دكرسون، هاندة أرتشيل، هانز زيمر، جوناثان موفيت، كيفر ساذرلاند، مايكل بوبليه، ميغيل سابوجنيك، نيك خان، مايك فلاناغان، شرادها كابور، أوزجي يامانتورك، تاركان، توبا بويوك أوستون، تيري هنري، وآخرين.

تخلّل فعاليات الحفل الذي قدّمه كل من عزة سليمان، وسام بريدي، وياسمينا زيتون، فقرات الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز - نجوماً وأعمالاً- وذلك ضمن مختلف الفئات المشاركة. وإلى جانب توزيع الجوائز والتكريمات شهد الحفل عروضاً فنيةً وغنائية وترفيهية متنوعة قدّمها على المسرح نخبة من كبار فناني العالم العربي والعالم تباعاً، ابتداءً من: استعراض غنائي قدمته النجمة العالمية المتألقة كريستينا أغيليرا، ووائل كفوري ومايكل بوبليه في وصلة أعدت خصيصاً للحفل، وتامر حسني مع نيللي كريم في فقرة غنائية استعراضية مبهرة، وأندريا بوتشيلي في وصلة أوبرالية خاصة مع فنان العرب محمد عبده، وفقرة قدمها المؤلف والمنتج الموسيقي هانز زيمير قدم خلالها موسيقى Pirates of the Caribbean، كما فيما قدم عازف الدرامز العالمي - جوناثان شوغارفوت مافيث - ميدلي من أغاني مايكل جاكسون على شرف ذكرى المنتج العالمي الراحل كوينزي جونز، واختتم النجم التركي العالمي تاركان الحفل بتأدية مجموعة من أشهر أغنياته.

الفائزون بجوائز الحفل

عن فئة المسلسلات: فاز سامر اسماعيل بجائزة الممثل المفضل عن مسلسل "العميل" وسلمته الجائزة الممثلة الأميركية أماندا سيفريد. فيما فازت بجائزة الممثلة المفضّلة عن فئة المسلسلات هدى حسين عن مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وقدم لها الجائزة النجم التركي باريش أردوتش. وفاز بجائزة الوجه الجديد المفضّل عن فئة المسلسلات العنود عبد الحكيم عن مسلسل "بيت العنكبوت" وسلمها الجائزة نجم بولييود هريثيك روشان. في حين ذهبت جائزة المسلسل الخليجي المفضّل لـمسلسل "شباب البومب" وقدم الجائزة كل من رزان جمال وباسل خياط. أما جائزة المسلسل المصري المفضل فكان من نصيب مسلسل لـ "نعمه الأفوكاتو" حيث قدم النجم الأميركي كيفر سيذرلاند الجائزة لصناع العمل. وفاز بجائزة المسلسل المشرقي المفضل مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" بجزئه الثاني حيث قدمت الجائزة لصناع العمل نجمة بولييود ريشيدها كابور.

وعن فئة الرياضة: فاز نجم كرة القدم سالم الدوسري بجائزة الرياضي المفضّل وقدم له الجائزة نجم الكرة العالمي تيري هنري، وفازت هتان السيف بطلة الفنون القتالية بجائزة الرياضية المفضّلة وقدمها لها كذلك تيري هنري.

فئة جوائز السينما

وعن فئة السينما، فاز هشام ماجد بجائزة "الممثل المفضل" عن فيلم "إكس مراتي" حيث قدمت له الجائزة النجمة التركية توبا بويوك اوستون؛ فيما فازت هنا الزاهد بجائزة "الممثلة المفضّلة" عن فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" حيث قدم لها الجائزة الممثل الأميركي ماثيو ماكونهي؛ وذهبت جائزة "الفيلم المفضّل" لـ "ولاد رزق 3 : القاضية" وقدم الجائزة لصناع الفيلم الممثل الأميركي كوبا كودينغ جونيور.

وعن فئة الإخراج، فازت المخرجة رشا شربتجي بجائزة مخرج المسلسلات المفضل عن مسلسل "ولاد بديعة" وقدم لها الجائزة المخرج العالمي ميجيل سابوجنيك، فيما حصل المخرج طارق العريان على جائزة مخرج الأفلام المفضل عن مسلسل "ولاد رزق 3: القاضية" وقدم له الجائزة المخرج العالمي تشاد ستاهيلسكي.

وعن فئة المؤثّرين، قدم كل من ابراهيم الحجاج وفهد البتيري جائزة "المؤثر المفضل" لـ أحمد القحطاني المعروف بـ شونق بونق، فيما فازت المؤثرة نارين عمارة المعروفة بـ نارين بيوتي بجائزة "المؤثّرة المفضّلة".

وضمن فئة الموسيقى فاز راكان آل ساعد بجائزة "الوجه الجديد المفضّل" حيث قدم له الجائزة الممثلة المصرية تارا عماد.

وذهبت جائزة الأغنية الأكثر رواجاً على مدار العام مناصفةً بين أغنية "هو انت مين" لـ أنغام، وأغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور، وقدمت الجائزة لهما الفنانة يسرا.

وفاز عايض بجائزة "الفنان المفضّل" حيث قدم له الجائزة النجم رامز جلال متنكراً في زي شاعر موسيقي هندي في مقلب انطلى على الحضور؛ ـوفازت أصالة بجائزة "الفنانة المفضلة" حيث قدم لها الجائزة الممثل معتصم النهار والفنانة رشا بلال، فيما ذهبت جائزة "الأغنية المفضّلة" لأغنية "الجو" للفنان ماجد المهندس حيث تسلمها بالنيابه عنه الرئيس التنفيذي لـ روتانا سالم الهندي، وسلم الجائزة له كل من دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز .

الجوائز التكريمية

"صناع الترفيه الفخرية"

قدم المخرج مروان حامد جائزة "صناع الترفيه الفخرية" لـ جاي ريتشي، وقدم المخرج الأميركي مايك فلاناجان جائزة صناع الترفيه الفخرية لنجم بوليوود هريثيك روشان.

وقدم الممثل النجم كريم عبد العزيز جائزة "صناع الترفيه الفخرية" للمخرج المصري محمد عبد العزيز.

وقدمت الممثلة التركية النجمة هاندا أرتشيل جائزة صناع الترفيه الفخرية" لمصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد.

وقدم معالي وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري جائزة "صناع الترفيه الفخرية" لمجموعة من الفنانين الخليجيين تقديراً لمجهودهم ومساهماتهم في نهضة الفن الخليجي والعربي وهم: الممثلة الكويتية مريم الصالح، الممثل الكويتي ابراهيم الصلال، الممثل والمخرج السعودي سعد خضر، الممثل السعودي عبد الرحمن الخطيب، الممثل والمخرج الكويتي عبد الرحمن العقل، الممثل والمنتج السعودي علي ابراهيم، الممثل القطري غانم السليطي، والممثل السعودي محمد الطويان.

"جائزة صناع الترفيه الماسية"

أما جائزة صناع الترفيه الماسية التي حرص معالي المستشار تركي آل الشيخ على تقديمها شخصياً، فقد فاز بها صاحب السمو الملكي الأمير والشاعر الراحل بدر بن عبد المحسن رحمه الله وتسلمها بالنيابة عنه ابنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بدر بن عبد المحسن. تعقيباً على هذه الجائزة تم تقديم لوحتين فنيتين مبهرتين على شرف المناسبة، الأولى للصوت الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيلي وحملت عنوات Time to say Goodbye. أما اللوحة الثانية فكانت واحدة من مفاجآت الحفل بانضمام فنان العرب محمد عبده إلى نجم الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي ليقدما لوحة غنائية فنية مشتركة.

"الإنجاز مدى الحياة"

من جانب آخر، قدم صاحب السمو الملكي الأمير والأديب والشاعر عبد الرحمن بن مساعد جائزة "الإنجاز مدى الحياة" لـ الصوت الأوبرالي الاسطوري أندريا بوتشيلي.

وقدم معالي المستشار تركي آل الشيخ بنفسه جائزة "الإنجاز مدى الحياة" لمعالي الأستاذ عبد الله المحيسن.

وبعد تقديمه فقرة موسيقية على المسرح حملت عنوان Pirates of the Caribbean نال المؤلف والمنتج الموسيقي هانز زيمر جائزة "الإنجاز مدى الحياة" حيث قدمها له المايسترو عمر خيرت.

وقدمت النجمة منى زكي والنجم أحمد حلمي جائزة "الإنجاز مدى الحياة" لـ المخرج الكوري جاي كي يون.

وفي تكريم خاص من جوي أووردز عبر فقرة تكريمية على المسرح، نال سفير الأغنية الخليجية عبد الله الرويشد جائزة "الإنجاز مدى الحياة" وقدمها له معالي المستشار تركي آل الشيخ بنفسه، وذلك بحضور نخبة من أبرز فناني الخليج.

وقدم السير أنتوني هوبكنز جائزة "الإنجاز مدى الحياة" لنجم هوليوود مورغان فريمان، كما قدم النجم السعودي ناصر القصبي جائزة "الإنجاز مدى الحياة" للنجم السوري ياسر العظمة.

وحصل ماثيو ماكونهي على جائزة "شخصية العام" حيث قدم له الجائزة كل من المخرجَين بلال فلاح وعادل العرْبي.

اختتم الحفل بـ ميدلي من أشهر أغاني الميغا-ستار بوب النجم التركي تاركان.

جدير بالذكر أن جوائز "صنّاع الترفيه" تتميز بأنها من اختيار الجمهور الذي صوّت بنفسه للفائزين عبر تطبيق Joy Awards واختارهم من بين مجموعة من المرشّحين عن فئات السينما والموسيقى والمؤثّرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية والمخرجين.