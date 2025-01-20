شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 - 1 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها، فوز الزمالك والمصري في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتأهلهما إلى ربع نهائي البطولة، وتهديد الإسماعيلي بقضايا جديدة في ملف إيقاف القيد.

فاز منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور على نظيره الكرواتى صاحب الأرض بنتيجة 28-24 ليحقق العلامة الكاملة بختام دور المجموعات ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 14-11 فى مباراة شهدت تفوقا ملحوظا لكل من: محمد على حارس الفراعنة وأحمد هشام دودو.

جروس: الفوز على إنيمبا يحافظ على هيبة الزمالك.. والجزيرى يستحق فرصة

قال السويسري كريستيان جروس المديرالفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه خاض مباراة إنيمبا النيجيري اليوم في بطولة الكونفدرالية بجدية رغم حسم التأهل مبكراً لدور الثمانية.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "هدفنا كان تحقيق المكسب من الدقيقة الأولى، وكنت أنتظر تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، وسعيد بأداء اللاعبين الصغار وأظهروا أنهم مواهب كبيرة".

منافس الأهلى المحتمل بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. الترجى والهلال والجيش الملكى

نجح الأهلي في حجز مقاعده في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسم تأهله قبل الجولة السادسة التي اختتمت اليوم لتكشف عن الأندية الثمانية المتأهلة.

وتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في مجموعته لعد الخسارة من أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف، ليصطدم بأحد أندية المركز الأول وهي: الهلال السوداني، الترجى التونسى، الجيش الملكي المغربي من مباراتين ذهاب وإياب، وستكون الذهاب في القاهرة والعودة خارج البلاد.

الزمالك يخسر أمام الكويت الكويتى فى البطولة العربية للكرة الطائرة

خسر فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك أمام نظيره الكويت الكويتى بنتيجة 3-2 فى ثانى لقاءاته بمنافسات البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تقام فى قطر خلال الفترة من 14 و حتى 26 يناير الجارى.

الإسماعيلى مهدد بقضايا من وراء الصفقات الجديدة بسبب إيقاف القيد

أصبح نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مهددا بقضايا جديدة بعد التعاقد مع صفقات أجنبية جديدة فى الفترة الحالية مع عدم تسجيلها فى قائمة بسبب إيقاف القيد.

المصرى يهزم بلاك بولز بثلاثية ويتأهل لدور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية

فاز المصرى البورسعيدى على بلاك بولز الموزمبيقى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق البورسعيدى لدور الثمانية بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط في وصافة جدول الترتيب.

الزمالك يهزم إنيمبا 3 - 1 ويؤكد صدارة مجموعته بالكونفدرالية

حقق فريق الزمالك الفوز على إنيمبا النيجيرى بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الإسماعيلى يجدد الثقة فى حمد إبراهيم بالقيادة الفنية للدراويش

جدد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن الثقة فى استمرار حمد إبراهيم فى القيادة الفنية للدراويش، بعد الخروج من كأس مصر.

وأكد مصدر داخل الإسماعيلى، أن حمد إبراهيم مستمر مع الفريق ولا توجد نية لإقالته ومستمر معنا فى الموسم الاستثنائى الذى نمر به ونثق فى قدراته للعبور بالفريق لبر الأمان.

المنصورة يهزم طنطا بثلاثية والسكة الحديد يفوز على السويس بهدف فى المحترفين

واصل فريق المنصورة سلسلة انتصارته محققا الفوز خارج ملعبه على طنطا بثلاثية مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من دورى المحترفين ، بهذه النتيجة يرفع المنصورة رصيده إلى 17 نقطة فى المركز السابع عشر، بينما يهبط طنطا للمركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة ويتعقد موقفه في جدول الترتيب.

محمد شكري يشارك فى تدريبات سيراميكا الجماعية لأول مرة بعد الصليبي

شارك محمد شكرى، ظهير أيسر فريق سيراميكا، لأول مرة في التدريبات الجماعية، بعد التعافى من إصابته بقطع فى الرباط الصليبى الذى تعرض له الموسم الماضى.