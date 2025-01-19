جامعة نجران: وظائف أكاديمية لحملة البكالوريوس بنظام التعاقد

أعلنت جامعة نجران اليوم، توفر وظائف أكاديمية بنظام التعاقد لحاملي درجة البكالوريوس للتدريس في عدد من التخصصات الأكاديمية، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الجامعة أن التخصصات المتاحة للجنسين هي 41 تخصصًا، في 11 كلية، مشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع والتسجيل ومعرفة الشروط والوثائق المطلوبة عبر الرابط .