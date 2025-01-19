الامارات | محمد بن راشد: سندعم الشباب العربي في كل ما يحقق ازدهار واستقرار منطقتنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 يناير 2025

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على حساب سموه في منصة "إكس": "أثناء لقائي اليوم مع مجلس إدارة القيادات العربية الشابة … مبادرة أطلقناها قبل عقدين من اليوم بهدف إعداد جيل قيادي عربي شاب يستطيع رسم ملامح مستقبلنا بأدوات جديدة وإمكانيات متجددة ".

وختم سموه بالقول: "مبادرة "القيادات العربية الشابة " سيتابع رعايتها حمدان بن محمد وننتظر منهم الكثير .. ونعدهم باستمرار دعمنا للشباب العربي في كل ما يحقق ازدهار واستقرار منطقتنا ".