الامارات | محمد بن راشد: سندعم الشباب العربي في كل ما يحقق ازدهار واستقرار منطقتنا

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: سندعم الشباب العربي في كل ما يحقق ازدهار واستقرار منطقتنا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 يناير 2025
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على حساب سموه في منصة "إكس": "أثناء لقائي اليوم مع مجلس إدارة القيادات العربية الشابة … مبادرة أطلقناها قبل عقدين من اليوم بهدف إعداد جيل قيادي عربي شاب يستطيع رسم ملامح مستقبلنا بأدوات جديدة وإمكانيات متجددة ".
وختم سموه بالقول: "مبادرة "القيادات العربية الشابة " سيتابع رعايتها حمدان بن محمد وننتظر منهم الكثير .. ونعدهم باستمرار دعمنا للشباب العربي في كل ما يحقق ازدهار واستقرار منطقتنا ".
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