شكرا لقرائتكم خبر عن تكشف عن التفكير المسبق.. ابتكار شبكة عصبية لقراءة موجات الدماغ والان نبدء بالتفاصيل

استخدام الذكاء الاصطناعي

الدمام - شريف احمد - نجح فريق بحثي من معهد "دايجو كيونغبووك" للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، في تطوير شبكة عصبية تستطيع قراءة موجات الدماغ بدقة عالية، باستخدام معلومات محددة، وعبر نظام معقد متعدد المراحل لتحليل البيانات وتنقيتها من الضوضاء.وتمكنت الخوارزمية من قراءة نوايا المشاركين "أي الحركات التي كانوا ينوون القيام بها" بدقة تصل إلى 76%.وقال البروفيسور باك، قائد الفريق البحثي: "ستستمر تقنيتنا في التطور حتى يمكن استخدامها بشكل أكثر شمولية في تحليل الإشارات الحيوية المختلفة، مما قد يفتح الباب أمام تطبيقات واسعة في مجالات، مثل الطب، والروبوتات، وواجهات التفاعل بين الدماغ والحاسوب".وتختلف بيانات موجات الدماغ إلى حد بعيد بين شخص وآخر حتى عند تنفيذ نفس المهمة، حيث كان من الضروري في السابق لتحقيق نتائج مماثلة جمع كمية كبيرة من المعلومات عن موجات دماغ شخص واحد بعد تدريبه مسبقًا.ويعد هذا البحث خطوة مهمة نحو فهم أفضل لكيفية عمل الدماغ البشري وتحويل نوايا الأفراد إلى إجراءات فعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي.وقد يتبع لهذه التقنية مستقبلًا تطبيقات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية أو تطوير تقنيات التحكم بالأجهزة باستخدام العقل.