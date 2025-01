شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: God of War Ragnarök وLike a Dragon Gaiden تصل إلى كتالوج ألعاب PS Plus فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن قائمة الألعاب التي ستنضم إلى كتالوج ألعاب PlayStation Plus في يناير، حيث تتصدر لعبة المغامرات الملحمية God of War Ragnarök من Santa Monica Studio قائمة هذا الشهر، وتتبع اللعبة الأصلية، وهي تكملة مباشرة للعبة God of War لعام 2018، رحلة كريتوس وأتريوس الإسكندنافية أثناء مواجهتهما لأودين وقواته.

وتشمل الألعاب الأخرى التي ستنضم إلى كتالوج الألعاب في يناير لعبة المغامرات والحركة Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name، ولعبة تقمص الأدوار والحركة Atlas Fallen: Reign of Sand، ولعبة الإيقاع Sayonara Wild Hearts، والمزيد، وستكون جميع الألعاب القادمة إلى كتالوج ألعاب PS Plus قابلة للعب اعتبارًا من 21 يناير لأعضاء PS Plus Extra وDeluxe/Premium.

وبالإضافة إلى عناوين كتالوج الألعاب، أعلنت سوني أيضًا عن قائمة الألعاب القادمة إلى كتالوج PS Plus Classics هذا الشهر في منشور على PlayStation Blog، وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت الشركة الأم لـ PlayStation عن ألعاب PS Plus الشهرية لشهر يناير - Suicide Squad: Kill the Justice League وNFS: Hot Pursuit Remastered وThe Stanley Parable: Ultra Deluxe، ولا تزال الألعاب المجانية الثلاثة متاحة لمشتركي PS Plus عبر جميع المستويات.

عناوين كتالوج ألعاب PS Plus لشهر يناير

تتصدر God of War Ragnarök الألعاب القادمة إلى كتالوج ألعاب PS Plus هذا الشهر، حيث تقوم لعبة المغامرة والحركة بالضبط بما يجب أن يفعله التكملة الجيدة - إنه أكبر وأفضل، ويزيد من الحركة، ومخاطر السرد والعرض المرئي بطريقة ما من God of War لعام 2018.

وتستمر Ragnarök وتختتم الفصل النورسي من ملحمة كراتوس، حيث يواجه أودين وثور وقواتهما مع أتريوس. تقدم اللعبة عالمًا محوريًا موسعًا يمكن للمستخدمين استكشافه بحرية، وأسلحة جديدة ومزيدًا من معارك الزعماء. ستتوفر God of War Ragnarok على PS4 وPS5.

كما أضافت Game Catalog أيضًا عنوان Yakuza الفرعي من Ryu Ga Gotoku Studio، Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name، هذا الشهر، وتتبع اللعبة بطل السلسلة Kazuma Kiryu، الذي يتخلى عن اسمه ويتولى هوية عميل سري.

وتجري Like a Dragon Gaiden خلال أحداث Yakuza: Like a Dragon لعام 2020 وتملأ الفجوات في القصة، وتعمل كخلفية لـ Like a Dragon: Infinite Wealth لعام 2024.

ستتوفر لعبة Suicide Squad: Kill the Justice League على PS Plus في يناير، وكما هو الحال مع جميع ألعاب RGG Studio، تتميز اللعبة بمعارك قتالية وعالم مفتوح أصغر ولكنه مفصل والعديد من الأنشطة الجانبية. ستتوفر اللعبة على PS4 وPS5.

كما ستنضم Atlas Fallen: Reign Of Sand أيضًا إلى Game Catalog في يناير، وتتميز هذه النسخة الموسعة من لعبة تقمص الأدوار والحركة بعالم موسع ومهام جديدة وأعداء وتحديات جديدة. كما يعمل تحديث محتوى Reign of Sand على تجديد الفصل الافتتاحي للعبة، ويقدم التمثيل الصوتي والحوارات المعاد صياغتها ويصلح نظام التقدم. اللعبة متاحة على PS5.

إليك القائمة الكاملة للألعاب التي ستصل إلى كتالوج ألعاب PS Plus هذا الشهر لأعضاء PlayStation Plus Extra وDeluxe/Premium:

God of War Ragnarök (PS4, PS5)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4, PS5)

Atlas Fallen: Reign Of Sand (PS5)

SD Gundam Battle Alliance (PS4, PS5)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

ANNO: Mutationem (PS4, PS5)

Orcs Must Die 3 (PS4, PS5)

Citizen Sleeper (PS4, PS5)

Poker Club (PS4)

كتالوج كلاسيكيات PS Plus

بالنسبة لأعضاء PS Plus Deluxe/Premium، سيضيف كتالوج الكلاسيكيات لعبتي Indiana Jones and the Staff of Kings وMediEvil 2، واللتين ستتوفران على PS4 وPS5، في 21 يناير.