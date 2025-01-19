شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة TSMC: سنبدأ الإنتاج الضخم لشرائح 1.6 نانومتر بدءًا من العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تعد السرعة التي تتحرك بها أفضل المصانع في سعيها الذي لا ينتهي لتحسين سرعة وأداء وكفاءة شرائح الهواتف الذكية أمر جيد، ففي هذا العام فقط، من المقرر أن تبدأ شركة TSMC، أكبر مصنع في العالم، الإنتاج الضخم لشرائح 2 نانومتر.

وفي العام المقبل، تقول الشركة التي يقع مقرها في تايوان إنها ستبدأ الإنتاج الضخم لشرائح 1.6 نانومتر، ومع انخفاض أعداد عقدة المعالجة هذه، يتقلص حجم الترانزستورات داخل هذه الرقائق مما يسمح بإضافة المزيد من الترانزستورات داخلها.

وهذا مهم لأن الترانزستورات الأصغر تعني إمكانية احتواء مساحة معينة من الشريحة على المزيد من الترانزستورات، وعادة ما يرتفع هذا المقياس، المعروف باسم كثافة الترانزستورات، عندما تنخفض عقدة العملية.

كما أن عدد الترانزستورات في الشريحة مهم لأن العدد الأكبر من الترانزستورات في الشريحة يعني عادة أن أشباه الموصلات هذه أكثر قوة وكفاءة في استخدام الطاقة، ولنتأمل هنا الانخفاض المذهل في عقد العملية الذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية.

على سبيل المثال، في عام 2019، كانت سلسلة iPhone 11 مدعومة بمعالج التطبيقات A13 Bionic 7nm (AP) الذي يحمل 8.5 مليار ترانزستور، و في سبتمبر الماضي، تم إطلاق iPhone 16 Pro Max مع معالج التطبيقات A18 Pro AP 3nm تحت الغطاء، في حين لم تعلن Apple أبدًا عن عدد الترانزستورات للشريحة، فمن المرجح أن يحتوي المكون على أكثر من 20 مليار ترانزستور مع الأخذ في الاعتبار أن A17 Pro يحتوي على 19 مليار ترانزستور.

وتشهد شركة TSMC نموًا سريعًا حيث أعلنت للتو عن زيادة إيرادات الربع الرابع بنسبة 37% على أساس سنوي إلى 26.88 مليار دولار ، ما تسميه TSMC "موسمية الهواتف الذكية" سيؤدي إلى انخفاض متسلسل في إيراداتها للربع الأول من عام 2025 على الرغم من أن إجمالي الربع الأول سيرتفع بنسبة 34.7% على أساس سنوي.

ومع إنتاج رقائق 2 نانومتر، ستبدأ شركة TSMC في استخدام ترانزستورات Gate-All-Around (GAA) التي تستخدم صفائح نانوية أفقية مكدسة رأسياً تسمح للبوابة بتغطية جميع الجوانب الأربعة للقناة مما يمنع تسرب التيار ويحسن تيار القيادة. والنتيجة هي رقائق ذات أداء أعلى مع كفاءة أكبر في استخدام الطاقة ، وعندما تبدأ إنتاج رقائق 1.6 نانومتر، ستقدم شركة TSMC تقنية توصيل الطاقة من الخلف (BPD). تنقل تقنية توصيل الطاقة من مقدمة رقاقة السيليكون حيث تترك مساحة أقل للترانزستورات، إلى الخلف حيث لا تعوقها أسلاك أخرى.

ولإظهار مدى التقدم الذي أحرزناه، استخدم هاتف iPhone الأصلي، الذي صدر في عام 2007، شريحة مبنية على عقدة معالجة 90 نانومتر. وسيتم تشغيل سلسلة iPhone 17 القادمة المقرر إطلاقها في سبتمبر الجاري بشريحة A19 وA19 Pro APs المصنوعة بتقنية 3 نانومتر والتي سيتم تصنيعها باستخدام عقدة 3 نانومتر من الجيل الثالث من شركة TSMC (N3P). ونتيجة لذلك، يجب أن تتمكن Apple من طرح أول هاتف iPhone يعمل بتقنية 2 نانومتر مع سلسلة iPhone 18 لعام 2026.