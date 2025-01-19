شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل ستحسن من التوصيلات الحرارية الداخلية لسلسلة هواتف أيفون 17 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير، عن أن أبل ستستفيد من بعض منافسيها في صناعة الهواتف الذكية من خلال تضمين تبريد غرفة البخار في سلسلة iPhone 17، سواء كانت طرازات Pro أو غير Pro، فيعد التحكم في درجة الحرارة داخل هاتفك الذكي مهمة، لأن الهاتف الذي يعمل بدرجة حرارة عالية جدًا قد يجبر المعالج على خفض سرعته ما يؤدي إلى تباطؤ الأداء وتأخره، وقد يجبر الجهاز على التجمد، ويتسبب في تدهور البطارية.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يستخدم iPhone مشتتًا حراريًا مصنوعًا من معادن ذات موصلية حرارية عالية لنقل الحرارة بعيدًا عن المعالج.

تستخدم غرفة البخار سائلًا مغلقًا في حاوية يتحول عند تسخينه إلى بخار يتحرك عبر الحاوية مما ينشر الحرارة حوله، وعندما يتكثف البخار، يعود إلى شكله السائل الأكثر برودة.

يعد استخدام غرفة البخار أفضل من المشتت الحراري لأنه يمكنه نقل الحرارة بعيدًا عن المعالج إلى مناطق داخل الهاتف حيث لا تشكل الحرارة مشكلة.

كما تشغل غرف البخار مساحة صغيرة ولا تحتاج إلى مراوح أو أدوات تبريد أخرى، ويساعد نظام التبريد في تبريد الحرارة الناتجة عن عملية شحن البطارية التي تغذي جهاز iPhone.

تساعد غرفة البخار في الحفاظ على درجات الحرارة منخفضة حول المعالج وهو أمر مهم عند استخدام بعض ميزات Apple Intelligence.

ربما قررت أبل تضمين غرفة بخار مع جميع الطرز القادمة نظرًا لأن Apple Intelligence جزء من جميع أجهزة iPhone الجديدة، سواء كانت طرازات Pro أو غير Pro.