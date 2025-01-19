شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ساعدت الأرض فى تكوين القمر؟.. بحث يكشف عن أدلة حول نشأته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم بحث حديث حول تكوين القمر وأصل الماء على الأرض رؤى مقنعة، حيث أجرى باحثون من جامعة جوتنجن ومعهد ماكس بلانك لأبحاث النظام الشمسي (MPS) تحليلات على عينات قمرية وبرية، وكشفوا أن القمر ربما تشكل بشكل أساسي من مادة وشاح الأرض.

وهذا يتحدى النظرية القديمة القائلة بأن الكوكب الأولي ثيا ساهم بشكل كبير في تكوين القمر، كما تسلط النتائج الضوء على اكتساب الأرض المبكر للمياه، مما يشير إلى إعادة تقييم الافتراضات القائمة.

نتائج جديدة حول تكوين القمر

ووفقًا للدراسة المنشورة في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية، تم فحص نظائر الأكسجين من 14 عينة قمرية و191 قياسًا أرضيًا باستخدام الفلورة بالليزر، وقد لاحظت الدراسة تشابهًا نظيريًا وثيقًا بين نظائر الأكسجين 17 من القمر والأرض، ويتناقض هذا الاكتشاف مع النظريات السابقة التي تنسب تكوين القمر إلى مساهمة كبيرة من ثيا، الكوكب الأولي الذي يُعتقد أنه اصطدم بالأرض منذ مليارات السنين.

وأوضح الأستاذ أندرياس باك، المدير الإداري لمركز علوم الأرض بجامعة جوتنجن، لموقع phys أن تصادمات ثيا السابقة ربما تكون قد جردت القمر من غطائه.

وربما حدث الاصطدام بالأرض كـ "قذيفة مدفع معدنية"، مما أدى إلى تكوين القمر من مادة الوشاح المقذوفة.

الآثار المترتبة على تاريخ مياه الأرض

أثارت البيانات أيضًا مناقشات جديدة حول أصل مياه الأرض. ووفقًا للتقارير، فإن نظرية حدث القشرة المتأخرة المقبولة على نطاق واسع - والتي تشير إلى أن الماء وصل بعد تكوين القمر من خلال التأثيرات اللاحقة - موضع تساؤل.

صرحت المؤلفة الأولى مايك فيشر، التي كانت تعمل سابقًا في MPS، في تقاريرها أن الاتساق النظيري بين الأرض والقمر يستبعد العديد من أنواع النيازك كمصدر للمياه.

يُقترح أن الكوندريتات الإنستاتيتية، وهي فئة من النيازك ذات التشابه النظيري مع الأرض ومحتوى كافٍ من الماء، هي المساهمات المحتملة في مياه الأرض.