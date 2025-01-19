تكنولوجيا: الجيل المقبل من MacBook Air يأتي بشاشة مشابهة لشاشة MacBook Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير من The Elec، تخطط شركة أبل لاستخدام نفس تقنية الشاشة التي تعتمد عليها في جهاز MacBook Pro للجيل القادم من MacBook Air، وهي لوحة TFT LCD من أكسيد.

قد يكون هذا مخيبًا للآمال لأولئك الذين كانوا يتوقعون شاشة OLED في MacBook Air، خاصة بعد الشائعات الأولية التي أشارت إلى أن شاشة OLED قد تصل إلى الجهاز في عام 2027.

والسبب وراء اختيار تقنية TFT LCD من أكسيد هو أن شاشات OLED لا تزال باهظة التكلفة في قطاع أجهزة الحواسب المحمولة، وهذا ما يفسر المبيعات الضعيفة لجهاز iPad Pro الجديد، التي ربما تكون ناتجة عن السعر المرتفع لشاشة OLED.

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تأتي أجهزة MacBook Air المزودة بشاشة OLED في وقت لاحق، حوالي عام 2029.

ورغم ذلك، تتمتع شاشات TFT LCD المصنوعة من الأكسيد بعدد من المزايا مقارنةً بشاشات TFT التقليدية المصنوعة من السيليكون غير المتبلور، والتي تستخدم حاليًا في أجهزة MacBook Air.

توفر هذه الشاشات حركة إلكترونية أسرع، مما يسمح بعرض صور أكثر سلاسة وتحسين الأداء بشكل عام. وقد شهدنا هذه التحسينات بالفعل في أجهزة MacBook Pro الحالية.

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