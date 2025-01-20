تكنولوجيا: الهواتف الرائدة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 2 قد تأتي ببطاريات تصل إلى 7000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما قد لا تشهد سلسلة Samsung Galaxy S25 أي تحسينات كبيرة في سعة البطارية، يُتوقع أن تتحول هواتف سامسونج الرائدة لعام 2026 إلى بطاريات SiC. هذا التحول قد يتيح لسلسلة Galaxy S26 تقديم بطاريات بسعات أكبر ودعم شحن أسرع مقارنة بالإصدارات السابقة.

في الوقت ذاته، يبدو أن بعض الشركات الصينية تستعد لاعتماد تقنيات بطاريات جديدة. وفقًا للتسريبات التي نشرها @That_Kartikey، من المحتمل أن تحتوي الهواتف الرائدة المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 2، والتي ستُطلق بحلول نهاية العام الجاري، على بطاريات بسعات أكبر من الجيل الحالي.

تشير التسريبات إلى أن الهواتف ذات الشاشات الصغيرة قد تأتي ببطاريات تزيد سعتها عن 6000 مللي أمبير، بينما قد تصل سعة البطاريات في الهواتف الرائدة المتطورة إلى 7000 مللي أمبير.

هذا الادعاء يتماشى مع تقارير أخرى، حيث ذكرت Digital Chat Station على منصة Weibo أن هناك هواتف ذكية قيد التطوير حالياً ستتميز ببطاريات بسعة 7000 مللي أمبير، إلى جانب دعم شحن فائق السرعة بقوة 120 واط.

حاليًا، يُعد Realme GT 7 Pro من الهواتف القليلة التي تجمع بين معالج Snapdragon 8 Elite وبطارية بسعة تتجاوز 6400 مللي أمبير. أما بقية الهواتف المزودة بمعالج الجيل الحالي من كوالكوم، فإنها تأتي عادةً ببطاريات بسعة تقارب 6100 مللي أمبير في الساعة.

هناك تكهنات بأن سلسلة Xiaomi 16 قد تكون أول من يتبنى حلول البطاريات الجديدة، لكن التفاصيل الدقيقة لا تزال غير واضحة.

كذلك، لم يتضح بعد مدى التحسن الذي ستقدمه تقنية بطاريات SiC مقارنة بالتقنيات الحالية. ومع ذلك، يُذكر أن بطاريات SiC ساهمت في تمكين الهواتف الرائدة من استخدام بطاريات أكبر حجمًا مع الحفاظ على نحافة الأجهزة.

إذا صدقت التسريبات، فإن حلول البطاريات الجديدة قد تُحدث نقلة نوعية في سوق الهواتف الذكية، مما يعزز أداء البطاريات بشكل ملحوظ ويُطيل عمر الأجهزة.

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