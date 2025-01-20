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الامارات | الإمارات تفوز باستضافة بطولة آسيا للدارتس 2025

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات تفوز باستضافة بطولة آسيا للدارتس 2025 1/2
  • الامارات | الإمارات تفوز باستضافة بطولة آسيا للدارتس 2025 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس اتحاد الإمارات للدارتس خليفة المطيوعي عن فوز الإمارات باستضافة البطولة الآسيوية في 2025، مع إضافة جولة جديدة للمرة الأولى لتصبح أول بطولة ينظمها الاتحاد الآسيوي تضم أربع جولات بدلاً من ثلاثة.

وقال المطيوعي في بيان أمس: "إن الفوز بتنظيم البطولة يعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد لترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية لرياضة الدارتس، ونجاحنا في تنظيم البطولة الماضية كان نتيجة تعاون مميز بين الجهات كافة، ونتطلع إلى تقديم نسخة استثنائية أخرى تسهم في تعزيز الدارتس إقليمياً ودولياً".

وكانت دبي قد استضافت البطولة الآسيوية للدارتس في يناير 2024، ونالت إشادة واسعة من اللجان العالمية والآسيوية لمحترفي اللعبة، لتواصل الإمارات ريادتها في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لاستضافة أبرز الأحداث .

 وتنطلق منافسات البطولة يومي 25 و26 يناير 2025، على مدار يومين، حيث ستقام جولتان في كل يوم، بمشاركة نخبة من محترفي رياضة الدارتس من مختلف أنحاء آسيا.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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