شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة عن ملوك اليد: "المهمة الأولى تمت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت صفحة المتحدة للرياضة على النتائج المميزة التي يحققها منتخب مصر لكرة اليد بعد الفوز على كرواتيا والأرجنتين والبحرين في مونديال كأس العالم 2025: "ملوك اليد .. المهمة الأولى تمت".

فاز منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور على نظيره الكرواتى صاحب الأرض بنتيجة 28-24 ليحقق العلامة الكاملة بختام دور المجموعات ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل.

وتواجد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وسيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأيمن ثروت سفير مصر في كرواتيا، في مباراة منتخب مصر أمام كرواتيا مساء الأحد بمونديال كأس العالم لكرة اليد.