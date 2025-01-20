انت الان تتابع خبر انتخابات نيابية مقررة نهاية العام الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وبارك السوداني، "في مستهل الاجتماع، لمفوضية الانتخابات تمديد عملها بعد تصويت مجلس النواب".

كما اطلع "على استعدادات المفوضية وتحضيراتها واحتياجاتها لإقامة الانتخابات النيابية العامة المقررة نهاية العام الحالي، وكذلك استعراض إمكانية اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة من قبل المواطن للإدلاء بصوته".

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية "بتوفير متطلبات المفوضية، بعد إعدادها للموازنة الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية"، مؤكداً "استعداد الحكومة الكامل لدعم عمل المفوضية بكل الإمكانيات المتاحة؛ لضمان إجراء انتخابات نيابية تتسم بالنزاهة والشفافية".