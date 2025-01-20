انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. ترامب يتسلم رسميا مقاليد السلطة والهدوء يعود الى غزة بعد شهور الحرب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # ترامب يتسلم رسميا مقاليد السلطة رئيسا للولايات المتحدة.. ويستعد لتوقيع عشرات الاوامر التنفيذية بينها ترحيل المهاجرين
# الهدوء يعود الى غزة للمرة الاولى منذ خمسة عشر شهرا.. والدمار الهائل يخيم على المشهد في القطاع
# البرلمان يخاطب الحكومة لاحالة كبار المسؤولين المتجاوزين للسن القانونية الى التقاعد.. ويحضر لجملة استجوابات
# بناء على اتفاقات ابرمها السوداني.. الشركات البريطانية تستعد للبدء بمشاريع تنقية وتحلية المياه في البصرة
# الهدوء يعود الى غزة للمرة الاولى منذ خمسة عشر شهرا.. والدمار الهائل يخيم على المشهد في القطاع
# البرلمان يخاطب الحكومة لاحالة كبار المسؤولين المتجاوزين للسن القانونية الى التقاعد.. ويحضر لجملة استجوابات
# بناء على اتفاقات ابرمها السوداني.. الشركات البريطانية تستعد للبدء بمشاريع تنقية وتحلية المياه في البصرة