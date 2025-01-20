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نشرة السومرية.. ترامب يتسلم رسميا مقاليد السلطة والهدوء يعود الى غزة بعد شهور الحرب

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نشرة السومرية.. ترامب يتسلم رسميا مقاليد السلطة والهدوء يعود الى غزة بعد شهور الحرب

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بغداد - ياسين صفوان - # ترامب يتسلم رسميا مقاليد السلطة رئيسا للولايات المتحدة.. ويستعد لتوقيع عشرات الاوامر التنفيذية بينها ترحيل المهاجرين

# الهدوء يعود الى غزة للمرة الاولى منذ خمسة عشر شهرا.. والدمار الهائل يخيم على المشهد في القطاع


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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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