الامارات | محمد بن راشد: نهيان بن مبارك قائد وطني.. معه ومع أبناء الإمارات نواصل رحلتنا نحو المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 يناير 2025

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، “كتاب الشاهد” توثيق لمسيرة وطن وقصة رجل من رجالات الإمارات الذين حملوا قيم زايد ونهجه وامتداد رؤيته. أخي الشيخ نهيان بن مبارك، قائد وطني عاصر الآباء المؤسسين، وشارك في بناء نهضة الدولة ومسيرتها التنموية. وكان حاضراً دائماً في ملفات التعليم والثقافة والتسامح، ومثّل الإمارات في إكسبو 2020 كمفوض عام بكل فخر وكفاءة.

وأضاف سموه قائلاً "معه ومع أبناء الإمارات جميعاً، نواصل رحلتنا نحو المستقبل، حاملين قيمنا التي نفاخر بها، وماضين بثقة لبناء حاضر أفضل وغد أجمل".