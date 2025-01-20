الامارات | حمدان بن محمد: لأول مرة في تاريخ غرفة تجارة دبي قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء تتجاوز 300 مليار درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، لأول مرة في تاريخ غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء 300 مليار درهم لتصل إلى 310 مليار درهم بنمو بلغ 9.2% مقارنة مع 2023 ... خلال العام الماضي، انضم للغرفة أكثر من 70 ألف عضو جديد ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى أكثر من 258 ألف شركة بنمو بنسبة 18% في اجمالي الاعضاء مقارنة مع 2023...

وأضاف سموه قائلاً "غرفة تجارة دبي بتاريخها العريق الذي يعود إلى 1965 قادرة على دفع النمو المستقبلي في الإمارة لآفاق جديدة، وعازمون على توفير أفضل بيئة أعمال في العالم بما يضمن تحقيق نجاحات أكبر لشركاء دبي".