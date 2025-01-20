الامارات | رئيس الدولة يبحث التعاون مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني.

وبحث سموه مع مسرور بارزاني، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، جوانب العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عموماً وإقليم كردستان خصوصاً، وسبل توسيع آفاق التعاون بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.