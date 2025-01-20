الامارات | وفاة "أيقونة التعليق العربي" ميمي الشربيني لاعب الأهلي السابق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى الأهلي أكثر الأندية المصرية تتويجا بالألقاب في كرة القدم وفاة لاعبه السابق والمعلق التلفزيوني الشهير ميمي الشربيني اليوم الاثنين عن عمر ناهز 87 عاما.

وتألق الشربيني الملقب على نطاق واسع "أيقونة التعليق في الوطن العربي" في خمسينيات وستينيات القرن الماضي مع ناديه والمنتخب المصري الذي فاز معه بكأس أمم أفريقيا 1959.

وقال الأهلي في حسابه على فيس بوك "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن محمود الشربيني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق والمعلق الرياضي الشهير الذي وفاته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وحقق الشربيني مع الأهلي تسع بطولات من بينها لقب الدوري المصري الممتاز أربع مرات في مواسم 1957-1958 و1958-1959 و1960-1961 و1961-1962.

كما حقق لقب كأس مصر ثلاث مرات في مواسم 1957-1958 و1960-1961 و1965-1966. وحصل الشربيني مع منتخب مصر على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 1964.

وبعد اعتزاله كرة القدم نهاية الستينيات تحول الشربيني إلى عالم التعليق الإذاعي والتلفزيوني.

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم أيضا وفاة الشربيني.

وقال الاتحاد في حسابه على فيس بوك "ينعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، الكابتن ميمي الشربيني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وأحد رموز التعليق الرياضي الذى وافته المنية اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".