شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات": WiFi Calling لا يترتب عليها تكاليف إضافية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، إن خدمة "WiFi Calling" لا تترتب عليها أي تكاليف إضافية للمستخدمين، فهي تعتمد على شبكة الواي فاي المتاحة لدى المستخدم ولا تستهلك من باقة الإنترنت المنزلي، وأوضح أن الخدمة تحاسب بسعر الدقيقة العادية للمكالمات الصوتية، قائلاً: "لو اتكلمت ساعة مش هتستهلك ميجا واحدة".

وأضاف شمروخ خلال مؤتمر صحفى خاص بإطلاق الخدمة رسميا، أن الجهاز وقع إطارًا فنيًا وتنظيميًا مع شركات المحمول لتنظيم الخدمة وضمان تقديمها بكفاءة، مشيراً إلى أن الخدمة تستهدف في مرحلتها الأولى المناطق السكنية، مع التركيز على تحسين جودة الاتصال في الأماكن التي تعاني من ضعف تغطية الشبكات التقليدية.

وأكد أن هذه الخدمة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين تجربة المستخدمين وتقديم حلول مبتكرة لتحديات الاتصالات، بما يعكس التزام الجهاز وشركات المحمول بتطوير القطاع وتلبية احتياجات المواطنين.

وقال المهندس أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا بإحدى شركات المحمول، إن خدمة "WiFi Calling" تمثل حلاً تقنيًا مبتكرًا لتحسين جودة الاتصالات في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية، خاصة الأماكن المغلقة أو الأدوار الأرضية أو البدرومات التي تواجه تحديات تقنية في استقبال الإشارة.

وأوضح أميري أن الخدمة ستساهم في التوسع الأفقي لشبكات الاتصالات من توفير الاستثمارات لصالح التوسع في إنشاء الأبراج والمحطات، مشيرًا إلى أن التركيز على تطوير البنية التحتية وإنشاء محطات جديدة يظل أولوية.

قال المهندس أيمن عصام، نائب رئيس شركة فودافون مصر، إن خدمة "WiFi Calling" تمثل خطوة هامة نحو تحسين تجربة المستخدمين في مصر، حيث تتيح لهم إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الإنترنت الثابتة بدلاً من الاعتماد فقط على شبكات المحمول.

وأضاف عصام أن الخدمة تأتي في وقت حاسم، حيث تساهم بشكل كبير كأحد الحلول لمشكلات ضعف التغطية في المناطق المغلقة، مشيراً إلى أن فودافون تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية دون استهلاك بيانات إضافية من باقات الإنترنت المنزلية.

قال المهندس محمد القومي، نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق، إن خدمة "WiFi Calling" تعد خطوة هامة في تحسين جودة خدمات الاتصالات، حيث تقدم بديلًا فعالًا وسريعًا لحل المشكلات المتعلقة بتغطية الشبكات في الأماكن التي تواجه صعوبة في الحصول على إشارات قوية من شبكات المحمول التقليدية. وأضاف القومي أن هذه الخدمة تمثل حلاً مبتكرًا في الأماكن ذات التحديات التقنية مثل المباني ذات الارتفاعات الكبيرة، الأدوار السفلية أو الأماكن المغلقة، حيث يعاني المستخدمون عادة من ضعف التغطية.

وأوضح أن "WiFi Calling" تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الإنترنت الثابتة (WiFi)، مما يسهم في تحسين جودة المكالمات وتوفير تغطية أفضل في الأماكن التي يصعب فيها الاعتماد على الشبكات الخلوية التقليدية. وأكد القومي أن هذه الخدمة ليست مجرد تحسين لتجربة المكالمات، بل تساهم أيضًا في تسريع عملية تقديم حلول فعالة للمناطق التي تعاني من صعوبة في التغطية، مما يعزز من تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأشار إلى أن الخدمة ستكون متاحة في المرحلة الأولى للمناطق السكنية، مع التركيز على ضمان التوسع في تطبيقها على مستوى أوسع لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الأماكن.

وقال المهندس محمد القوي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات لشئون المناطق الفنية، إن خدمة "WiFi Calling" تعد خطوة هامة في تحسين جودة خدمات الاتصالات، حيث تقدم بديلًا فعالًا وسريعًا لحل المشكلات المتعلقة بتغطية الشبكات في الأماكن التي تواجه صعوبة في الحصول على إشارات قوية من شبكات المحمول التقليدية.

وأضاف القوي أن هذه الخدمة تمثل حلاً مبتكرًا في الأماكن ذات التحديات التقنية مثل المباني ذات الارتفاعات الكبيرة، الأدوار الأرضية أو الأماكن المغلقة، حيث يعاني المستخدمون عادة من ضعف التغطية.

وأوضح أن "WiFi Calling" تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الإنترنت الثابتة (WiFi)، مما يسهم في تحسين جودة المكالمات وتوفير تغطية أفضل في الأماكن التي يصعب فيها الاعتماد على الشبكات الخلوية التقليدية.

وأكد القوي أن هذه الخدمة ليست مجرد تحسين لتجربة المكالمات، بل تساهم أيضًا في تسريع عملية تقديم حلول فعالة للمناطق التي تعاني من صعوبة في التغطية، مما يعزز من تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

قال المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند، إن خدمة "WiFi Calling" ليست موجهة لجميع العملاء، حيث لا يعاني الجميع من ضعف التغطية، ولكنها تمثل أحد الحلول المبتكرة لحل مشكلة التغطية في العديد من المناطق.

وأضاف المعداوي أن الخدمة ستعمل فقط للمستخدمين الذين يحتاجون إليها، مثل أولئك الذين يعيشون في مناطق تشهد صعوبة في الحصول على إشارات قوية من شبكات المحمول، سواء في الأماكن المغلقة أو المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وأوضح أن هذه الخدمة ستكون مفيدة بشكل خاص في تحسين جودة المكالمات في الأماكن التي تواجه تحديات تقنية تتعلق بالتغطية الشبكية.