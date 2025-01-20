شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء تحدث لأول مرة.. كيف استعدت واشنطن لحفل تنصيب دونالد ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

استعدادات حفل تنصيب ترامب

تنكيس العلم وتشديدات أمنية

تحصينات أمنية مشددة

حضور مراسم تنصيب ترامب

المشاركون في حفل تنصيب ترامب

توقيع نحو 100 مرسوم

الدمام - شريف احمد - تتواصل مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إذ تقام الإجراءات والاستعدادات على قدم وساق في العاصمة الأمريكية واشنطن لمراسم تنصيب ترامب.ويحضرها قادة دول في سابقة تاريخية بحفلات التنصيب مع غياب روسيا عن الحضور واستبعاد أوكرانيا، وسط تشديد أمني كبير.ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة السابع والأربعين اليوم الإثنين في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في القاعة المستديرة أو ما يعرف بالـ Rotunda.وذلك بحضور كبار الشخصيات من مسؤولين دووليين ومحليين، تمت دعوتهم بالإضافة إلى أفراد عائلة ترامب.وعادة ما ينصب الرئيس الجديد في الهواء الطلق أمام مبنى الكونغرس كما حدث عند تنصيب ترامب في 20 يناير 2017، مع حشد كبير من المتفرجين الذين يشهدون الحفل.إلا أن هذا العام سيكون داخل مببنى الكونغرس وليس أمامه بسبب الصقيع الشديد.ستكون الأعلام منكسة خلال حفل التنصيب، وهي من الأمور النادرة، والسبب يرجع إلى أمر الرئيس المنتهية ولايته بتنكيسها لوفاة الرئيس السابق جيمي كارتر في 29 ديسمبر، وعلى مدى ثلاثين يومًا.واتخذت الأجهزة الأمنية والإدارية في واشنطن تدابير أمنية غير مسبوقة قبيل مراسم التنصيب بإغلاق أجزاء كبيرة من المدينة قبل عدة أيام من الحفل.كما علقت الوصول إلى عدة محطات ميترو، وتعليق كذلك حركة الحافلات على عدة خطوط، إلى جانب بناء سور مرتفع حول مبنى الكونغرس، موقع الحفل.وفي الجانب الأمني للمواقع، فقد أحيط البيت الأبيض، ومبنى الكابيتول، وجزء من مسار العرض بتحصينات أمنية مشددة، إلى جانب سياج يمنع الدخول والتسلق، ويمتد على مساحة تبلغ 48 كيلومترا حول المنطقة المشمولة بالإجراءات الأمنية.كما تتمركز القناصة على أسطح المباني، وانتشار فرق على الأرض وتحليق طائرات مسيرة.وبسبب الطقس وانخفاض درجات الحرارة في واشنطن إلى 11 درجة مئوية تحت الصفر، وفي سابقة هي الثانية بعد 20 يناير 1985م، وتنصيب رونالد ريجان لولاية ثانية، نُقلت مراسم التنصيب من أمام الكونغرس الى داخله.وسيؤدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه جي دي فينس اليمين الدستورية في قاعة روتوندا المركزية، داخل مبنى الكونغرس، والتي تتسع لحوالي 600 شخص فقط.كما سيتحول مسار العرض التقليدي، من جادة بنسلفانيا، إلى مركز "كابيتال وان أرينا" الرياضي، ولن يكون دونالد ترامب (الرئيس الـ45 و47) هو أول رئيس في تاريخ أمريكا يتولى المنصب بعد انقطاع بين فترتي رئاسة.وسبقه الرئيس غروفر كليفلاند، الذي شغل منصب الرئيس في فترتين منفصلتين (الرئاسة الـ22 من 1885 إلى 1889، والرئاسة الـ24 من 1893 إلى 1897).وفي سابقة لم تحدث من قبل، يتوقع أن يشهد مراسم تنصيب ترامب مشاركة عدد من قادة الدول الذين دعاهم الرئيس المنتخب لحضورالمراسم، من بينهم رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان.وكذلك رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، ورئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس باراغواي سانتياجو بينيا، ورئيس السلفادور نايب بوكيلي، ورئيس الإكوادور دانيال نوبوا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.ومن المدعوين للمشاركة كذلك ممثلين عن القوى السياسية اليمينية من دول أوروبية، مثل حزب "فلامس بيلانغ" اليميني في بلجيكا، وحزب "استعادة فرنسا" الفرنسي اليميني، وحزب "البديل من أجل ألمانيا"، وحزب الإصلاح البريطاني.وعلى الرغم من عدم حضور ترامب مراسم تنصيب جو بايدن في 2021م بمغادرته واشنطن صباحًا قبل موع التنصيب، لكن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس سيكونان من بين الحضور، حيث سيرحب بايدن بترامب في البيت الأبيض وينضم إليه في الرحلة إلى مبنى الكابيتول.وعادة ما يحضر الرؤساء الأمريكيون السابقون مراسم التنصيب، فمن بين الضيوف الرؤساء جورج بوش الابن وبيل كلينتون برفقة زوجتيهما، وباراك أوباما، ولكن الأخير سيحضر دون زوجته ميشيل في خطوة تمثل خرقا للتقاليد التي يلتزم بها الرؤساء السابقون وزوجاتهم.يتوقع أن يشهد حفل التنصيب أيضا عروضًا موسيقية لفنانين بارزين مثل لي جرينوود، وكاري أندروود، وكيد روك، وبيلي راي سايروس، كما ستتضمن الفعاليات موكب احتفالي، وتظاهرة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وعروض الألعاب النارية.كما يتوقع أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بعد أدائه اليمين الدستورية بتوقيع نحو 100 مرسوم، ستشمل مجالات الطاقة والبيئة والهجرة والاقتصاد والتجارة والسياسات الجندرية، وهو ما لم يفعله في أول يوم له في منصب الرئيس عام 2017، حيث وقع ترامب مرسومًا واحدًا فقط يتعلق بأحكام قانون الرعاية الصحية.