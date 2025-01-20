شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا خفضت «ميتا» 5% في قوتها العاملة.. وكيف يؤثر ذلك على الشركة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تقوم شركة "ميتا" بخفض حوالي 5% من قوتها العاملة مع التركيز على الموظفين الأقل أداءً في الشركة، حسبما أكدت قناة إن بي سي الأمريكية.

أبلغ الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج الموظفين بقرار ”خفض الموظفين ذوي الأداء الضعيف” في مذكرة نُشرت على منتدى وورك بلايس الداخلي للشركة.

علل زوكربيرج التخلص "اللطيف" من الموظفين الذين لا يعملون في بادئ عام 2025 بأنه يريد لأداء الشركة أن يكون أفضل بدون الكسالى، قائلًا عن العام "سيكون عامًا قويًا مزدحمًا". مكافأة نهاية الخدمة وقالت شركة ميتا إن الموظفين المتأثرين بالتسريح سيتم إخطارهم بحلول العاشر من فبراير وسيحصلون على مكافأة نهاية الخدمة بما يتماشى مع ما قدمته الشركة سابقًا.

وتمثل التخفيضات أكبر تسريحات للعمال في ميتا منذ أن ألغت 21 ألف وظيفة أو ما يقرب من ربع قوتها العاملة، في عامي 2022 و2023.

أوروبا تجبر «ميتا» على خفض سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام 40% علاقات أوثق مع ترامب وكانت شبكة بلومبرج أول من أورد نبأ الخفض العمالي، مستشهدة بمذكرة داخلية .

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عدة تغييرات تشغيلية رئيسية داخل شركة ميتا بهدف بناء علاقات أوثق مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب .

في الأسبوع الماضي، أعلن زوكربيرج أن شركته ستنهي برنامجها للتحقق من الحقائق لصالح نموذج ”ملاحظات المجتمع” المستخدم على منصة إكس التابعة لإيلون ماسك.

وقال زوكربيرج في إعلان مصور: "إن الانتخابات الأخيرة تبدو أيضًا بمثابة نقطة تحول ثقافية نحو إعطاء الأولوية للخطاب مرة أخرى، لذلك سنعود إلى جذورنا ونركز على تقليل الأخطاء وتبسيط سياساتنا واستعادة حرية التعبير على منصاتنا".

اقرأ أيضاً: "ميتا" تطور محرك بحث باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟ خفض العاملين في "ميتا" ويعني خفض العاملين التخلي عن ما يقرب من 3600 وظيفة في فبراير فيما انخفضت أسهم ميتا بنسبة 2.3% تبعًا لأنباء الخفض وتأثرًا بها، لأنه رغم الاعلان عن مكافأة نهاية خدمة للموظفين إلا إن الأمر لم يصب إلا في الجانب السلبي لأن العدد ليس بالبسيط على الإطلاق. تقرير أرباح الربع الثالث واستنادًا إلى تقرير أرباح الربع الثالث، توظف شركة ميتا ما يقرب من 72404 موظفًا حول العالم مما يعني أن التخفيضات قد تؤثر على ما يقرب من 3600 عامل.

وأشارت المذكرة إلى أن الموظفين المتأثرين سيحصلون على "مكافأة نهاية خدمة سخية" بما يتماشى مع التخفيضات السابقة. شركات التكنولوجيا العملاقة كثفت شركات التكنولوجيا العملاقة المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ أن أطلقت "مايكروسوفت" شات جي بي تي عن طريق شركة "أوبن إيه آي" صاحبة الابتكار بالأساس في مارس 2023.

وقد أدى الاستثمار الضخم في تطوير مراكز البيانات إلى تقليص هوامش الربح وعلى الرغم من أن ميتا أعلنت عن أرباح قوية للربع المنتهي في سبتمبر إلا أن نمو صافي دخلها السنوي تباطأ بشكل كبير.

وتتوقع ميتا نموًا كبيرًا في النفقات الرأسمالية في عام 2025 وتسارعًا كبيرًا في نمو نفقات البنية التحتية العام المقبل". الجولة الثانية من عمليات التسريح ويمثل هذا الإعلان الجولة الثانية الكبرى من عمليات التسريح بعد خفض القوى العاملة بنسبة 25% في عام 2023 والذي شهد إلغاء ما يقرب من 21 ألف وظيفة.

وصف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عام 2023 بأنه "عام الكفاءة" بعد عام 2022 الصعب والذي انخفضت خلاله أسهم الشركة بأكثر من 60%.

وعلى النقيض من ذلك، كان عام 2024 مربحًا لشركة ميتا حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 67% بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي وبيئة الاقتصاد الكلي الأكثر ملاءمة. مشروع ميتافيرس استمر مشروع ميتافيرس المثير للجدل في التأثير على نموها حيث أبلغ قسم رياليتي لابس عن خسارة قدرها 12.76 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

تتوقع الشركة "زيادة خسائر التشغيل في عام 2024 بشكل ملحوظ على أساس سنوي بسبب جهود المستمرة في تطوير المنتجات والاستثمارات لتوسيع نطاق نظامها البيئي بشكل أكبر".

ومن المقرر أن تصدر شركة ميتا نتائج أرباح الربع الرابع والعام بأكمله في 29 يناير فيما يراقب المستثمرون الأعمال الأساسية للشركة وخاصة الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تساهم بأكثر من 90٪ من إجمالي الإيرادات.