روسيا تواصل التقدم في جبهات القتال داخل أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية سيطرت على قريتي شيفتشينكو ونوفويهوريفكا في شرق أوكرانيا.

تقع شيفتشينكو إلى الجنوب مباشرة من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في منطقة دونيتسك، وتقع نوفويهوريفكا في منطقة لوجانسك.

ولا يكاد يمضي يوم دون أن تعلن روسيا السيطرة على قرى وبلدات جديدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، إن قواتها سيطرت على قريتي بتروبافليفكا الواقعة بين منطقتي دونيتسك وكوراخوف وقرية فريميفكا، وهي واحدة من مجموعة من القرى الصغيرة الواقعة جنوبا في منطقة دونيتسك.