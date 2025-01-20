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الخليج اليوم .. السعودية.. لقطات توثق لحظات مرعبة لهجوم كلبين مسعورين على طفل في جازان (فيديوهات)

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الخليج اليوم .. السعودية.. لقطات توثق لحظات مرعبة لهجوم كلبين مسعورين على طفل في جازان (فيديوهات)

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو يوثق لحظة هجوم كلبين مسعورين على طفل في منطقة نجران ونجاته منهما.

 

وأبانت اللقطات محاولة طفلين الهروب من كلبين بعد محاولة إمساكهما والجري وراءهما، حيث تمكن أحد الأطفال من الفرار، فيما سقط الطفل الآخر أرضاً فهجم عليه الكلبان وأمسك أحدهما بقدمه فيما أمسك الآخر برأسه.

 

وأظهر الفيديو الطفل وهو يحاول الإفلات والفرار من الكلاب المسعورة لكن لم يتمكن من ذلك بسبب سحبه بقوة يمينا ويسارا.

 

وخلال لحظات، هرع أطفال آخرون وعاملة منزلية إلى مكان الحادثة وتمكنوا من إنقاذ الطفل بعد تعرضه لإصابات.

 

وظهر الطفل لاحقا في مقطع فيديو تحدث فيه عن الواقعة، مشيرا إلى أماكن إصابته.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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